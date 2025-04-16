دبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت جامعة مانشستر – دبي، فرع الشرق الأوسط التابع لواحدة من أعلى الجامعات ترتيبًا في العالم، على الترخيص المؤسسي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات، بالإضافة إلى اعتماد كافة برامجها الأكاديمية من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي. وكانت الجامعة قد افتتحت فرعها في دبي عام 2006، وتقدم الدعم لمجتمع متنامٍ من طلاب وخريجي برامج شهادة الماجستير بنظام الدوام الجزئي، بالإضافة إلى الشركاء من الشركات وفي مجال المسؤولية الاجتماعية.

ويشمل الترخيص المؤسسي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة وكافة أنشطتها الرئيسية، ويضمن أن الجامعة تطبق رسالتها فيما يتعلق بالتعليم العالي، وأنها تمتلك الموارد والبرامج الأكاديمية وهيئة التدريس وتدابير ضمان الجودة اللازمة لتحقيق هذه الرسالة.

ويشكّل اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي إضافة هامة للاعتمادات التي حصلت عليها الجامعة، إذ يضمن الاعتراف بها من قبل أصحاب الوظائف في القطاعين العام والخاص في أنحاء دولة الإمارات ومنطقة دول الخليج العربي.

وفي هذا الصدد قال بروفيسور دنكان إيفيسون، رئيس ونائب مستشار جامعة مانشستر: "يسعدنا حصول فرع دبي على هذا الترخيص والاعتماد لكافة برامجنا الأكاديمية، وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات على منح الترخيص، وهيئة الاعتماد الأكاديمية على منح هذا الاعتماد. لقد عمل زملاؤنا في دبي بكل جهد لتحقيق هذا الإنجاز. سيؤدي الحصول على الترخيص المؤسسي إلى تغيير نهج العمل في دولة الإمارات والمنطقة ككل، إذا يمهد الطريق لنا لتعزيز مساهماتنا في الدولة من خلال البرامج الأكاديمية وغيرها من الأنشطة، ومنها البحث العلمي. تسعى جامعة مانشستر إلى توثيق الروابط والتعاون في الوسط الاكاديمي وفي قطاعات الأعمال والهيئات الحكومية في دولة الإمارات والشرق الأوسط."

يذكر أن جامعة مانشتر – دبي افتتحت عام 2006 في مجمع المعرفة بدبي، وهي الأكبر والأسرع نمواً ضمن الشبكة العالمية التابع للجامعة والتي تضم خمسة مراكز في أهم مدن الأعمال حول العالم. قدم الفرع الشرق الأوسط الدعم لأكثر من 3,600 طالب في برنامج ماجستير إدارة الأعمال بنظام الدوام الجزئي (جميعهم من ذوي المؤهلات والخبرة) في المنطقة، كما تخرج منه أكثر من 2,650 طالب بدرجة الماجستير في إدارة الأعمال. ويتعاون الفرع إقليميًا مع عدد من المجموعات والشركات المتخصصة والهيئات المهنية، ويدعم رابطة الخريجين بالمنطقة والتي تضم أكثر من 5,500 عضوًا.

من جانبه قال بروفيسور كين ماكفيل، رئيس كلية أليانس مانشستر للأعمال: "تمثل دولة الإمارات وجهة عالمية للأعمال، تستقطب الشركات متعددة الجنسيات والكفاءات العالمية والاستثمارات. لقد حقق فريق فرع الجامعة بدبي تأثيرًا استثنائيًا بدعم متميز من مجموعة خريجينا الرائعين. ويشكل الحصول على الترخيص المؤسسي والاعتماد للبرامج الأكاديمية جزءًا من خططنا على المدى الطويل للتوسع في مجموعة برامج وأنشطة الجامعة هنا بما يدعم طموحات دولة الإمارات. ومن منظور تعليمي، فإن الترخيص يعكس التزامنا الاستراتيجي بأن نكون جزءًا من أجندة البحث العلمي التي تركز على الابتكار وريادة الأعمال. وفيما نحتفل بهذا الإنجاز – وبحلول الذكرى السنوية الستين على تأسيس كلية أليانس مانشستر للأعمال هذا العام – فإننا ندرك أن أمامنا فرصة هامة لدعم طموحات دولة الإمارات المتمثلة بالتحول إلى اقتصاد الابتكار، والمساهمة في استقطاب كفاءات الأعمال اللازمة لتحقيق ذلك، واستبقائها وتطويرها."

وأضافت رندة بسيسو، الرئيس المؤسس للشرق الأوسط في جامعة مانشستر - دبي: "نتقدم بالشكر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد الأكاديمي بدولة الإمارات على ما قدمتاه من دعم لتحقيق هذا الهدف الهام. لقد حرصنا منذ افتتاح الفرع في دبي عام 2006 على التركيز على رسالة الجامعة المتمثلة بتوفير تجربة عالمية في التعليم والتعلم والبحث العلمي المسؤولية الاجتماعية. وبالحصول على الترخيص المؤسسي والاعتماد لبرامجنا، سنتمكن من مواصلة تطوير مجموعة البرامج والأنشطة ومستوى التدريس، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة المسؤولية الاجتماعية وزيادة التركيز على التعاون في مجال البحث الأكاديمي. ستساعد هذه الجهود في تعزيز التأثير وإحداث فرق ملموس في دولة الإمارات والمنطقة ككل، علاوة على إثراء تجربة طلاب وخريجي الجامعة وتوثيق العلاقات مع شركائنا. تعتبر جامعة مانشيتر واحدة من أبرز قصص النجاح التعليم العالمي البريطاني في دولة الإمارات، وهدفنا هو مواصلة الريادة في مجالات تعليم إدارة الأعمال والبحث العلمي هنا".

تطرح جامعة مانشستر - دبي مجموعة متميزة من البرامج الأكاديمية منها خيارات لبرامج شهادة ماجستير إدارة الأعمال بنظام الدوام الجزئي التي تتيح تجربة تعليم مرنة –الماجستير العالمي في إدارة الأعمال، والماجستير العالمي في إدارة الاعمال – مسار المالية السريع، والماجستير العالمي في إدارة الأعمال – المسار التنفيذي، بالإضافة إلى برامج الماجستير المتخصصة بنظام الدوام الجزئي، منها ماجستير الأداب في القيادة التعليمية بالممارسة الحائز على الجوائز، وماجستير العلوم في الإدارة المالية. يستقبل الفرع دفعتين من الطلاب سنويًا (في شهري يناير ويوليو). ويتيح الماجستير العالمي في إدارة الأعمال خيارات تسريع وساعات التدريس المباشر مع هيئة التدريس تعادل ما تقدمه الجامعة في برامج ماجستير إدارة الأعمال بنظام الدوام الكامل.

وبالإضافة إلى برامج الماجستير بنظام الدوام الجزئي، طرح فرع الجامعة مؤخراً مجموعة جديدة من الدورات التنفيذية القصيرة في مجال إدارة الأعمال (منها دورة قيادة التحول الرقمي، وإدارة تحديات الأعمال المعقدة، وقيادة مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، واستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في القيادة، وإدارة المشاريع الكبرى).

يذكر أن جامعة مانشستر هي عضو في مجموعة جامعات راسل المرموقة، وهي مركز للامتياز في التدريس والأبحاث عالمية المستوى وتوفير تجربة استثنائية للطلبة بالإضافة إلى دورها البارز في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتشمل إنجازات الجامعة في مجال الأبحاث والابتكار تطوير أول تفاعل نووي صناعي في العالم، وتطوير جهاز الكمبيوتر الحديث، وعزل الجرافين، والريادة في مجال اقتصاد التنمية، وتحقيق التحول في مجال تشخيص وعلاج أمراض السرطان حول العالم. وقد احتفلت الجامعة بالذكرى السنوية المائتين على تأسيسها في عام 2024.

جامعة مانشستر

جامعة مانشستر هي عضو في مجموعة راسل المرموقة، وواحدة من أكبر جامعات المملكة المتحدة حيث تضم في حرمها الجامعي أكثر من 44,000 طالب – منهم أكثر من 10,000 طالب دولي. حافظت الجامعة على تصنيفها ضمن أبرز وأفضل المؤسسات التعليمية في العالم من حيث حصول الخريجين على الوظائف، ومن حيث المستوى العالمي للأبحاث والدراسات التي تنفذها ضمن مجموعة واسعة من المجالات البحثية، بما في ذلك السرطان والمواد المتقدمة وحالات انعدام المساواة في العالم والطاقة والتقنيات الحيوية الصناعية. وقد عمل في الجامعة أو التحق ببرامجها 26 من الفائزين بجائزة نوبل، وهي الجامعة الوحيدة في المملكة المتحدة التي تتضمن أهدافها الاستراتيجية الأساسية هدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية، مما يعكس التزامها بإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات حول العالم.

جامعة مانشستر - دبي

تم افتتاح فرع الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر ومقره مجمّع دبي للمعرفة عام 2006، وهو الأكبر والأسرع نمواً ضمن شبكة المراكز العالمية التابع للجامعة والتي تضم خمسة مراكز في أهم مدن الأعمال حول العالم. قدم الفرع الدعم لأكثر من 3,600 طالب في برنامج ماجستير إدارة الأعمال بنظام الدوام الجزئي في المنطقة، كما تخرج منه أكثر من 2,650 طالب منذ افتتاحه. يتعاون الفرع إقليميًا مع عدد من المجموعات والشركات المتخصصة والهيئات المهنية، ويدعم رابطة الخريجين بالمنطقة والتي تضم أكثر من 5,500 عضوًا.

www.manchester.ac.ae

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