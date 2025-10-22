استقبلت جامعة حمدان بن محمد الذكية وفداً من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية في مقرها بدبي، وذلك للاطلاع على مبادرة "وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس" التي أطلقتها الجامعة مؤخراً، باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة التعليم الذكي وتعزيز الكفاءة الأكاديمية والابتكار المؤسسي.

تأتي الزيارة في إطار تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، بما يُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، انسجاماً مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، وضمن جهود الجامعة الرامية إلى تحقيق مستهدفات “نحن الإمارات 2031" ورؤية دبي الرقمية الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي رائد عالمياً.

وضمّ الوفد الزائر كلاً من العميد الدكتور جمال أحمد الشحي رئيس الوفد، والعقيد الدكتور محمد علي الشحي مدير إدارة الخدمات العامة، والرائد الدكتور سيف أحمد خلف الزعابي رئيس قسم التعليم والدراسات العليا، والملازم أول علي حارب المنذري مدير فرع الجودة، والعريف سمية إمام الدين البلوشي من قسم التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.

وحضر اللقاء من جانب الجامعة سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، والبروفيسور أحمد عنكيط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى جانب ميثاء الطنيجي، نائب رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وعلي اللنجاوي، مدير إدارة تطوير الأعمال.

وقدّمت ميثاء الطنيجي عرضاً تعريفياً شاملاً حول المبادرة وأهدافها، مستعرضةً دورها في تمكين أعضاء هيئة التدريس من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التعلم، وتعزيز الكفاءة الأكاديمية، وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي. كما تناول العرض آليات التطبيق، ونماذج الاستخدام العملي، والتوجهات المستقبلية لتوسيع نطاق المبادرة داخل الجامعة وخارجها.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "تجسّد مبادرة "وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس" رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الرئيس الأعلى للجامعة، في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة تمكينية تدعم الإنسان وتُعزز كفاءته، لا أن تحلّ محله. فمن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى إعادة تعريف دور عضو هيئة التدريس في عصر الذكاء الاصطناعي، وتحويل الجامعة إلى بيئة تعليمية تتعلّم وتتطور ذاتياً، وتُسهم في إعداد جيل من المفكرين والمبدعين القادرين على قيادة التحول المعرفي والاقتصادي في الدولة والعالم".

