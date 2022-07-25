الدوحة : وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع شركة مواصلات (كروه) خلال لقاء جمع الطرفين في حرم الجامعة بحضور كلّ من الدكتور/ سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيد/ فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات (كروه)، إضافة الى أعضاء من الهيئة الأكاديميّة والاداريّة وممثلّين من الجهتين.

تساهم هذه المذكرة في وضع إطار للتعاون القائم ما بين الطرفين وللمشاريع المشتركة التي سيتمّ تنفيذها، ومن ضمنها العمل على بحوث ودراسات تطويريّة خصوصاً في مجالات السلامة المروريّة والتكنولوجيا. ستقوم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتبادل الخبرات والتدريبات المهنيّة مع شركة مواصلات (كروه) لاسيّما تلك المتعلّقة بالصحّة والسلامة والبيئة والمعتمدة على مبدأ تدريب المدرّبين. كذلك ستقدّم شركة مواصلات (كروه) لطلاّب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا فرصة لمتابعة تدريبهم في مقرّها وستدعم المتخرّجين منهم بفرص للتوظيف. وبناءً على هذه الاتّفاقيّة، ستشارك شركة مواصلات (كروه) في المعرض المهنيّ للجامعة وسيتعاون الطرفان في عدد من الفعاليات وحملات التوعية التي ترفع الوعي بالسلامة على الطرقات ومنها أسبوع السلامة المروريّة وفعالية مواتر بالتعاون مع الطلاّب الى جانب الفعاليات التي تبرز التطوّر التكنولوجي ومنها مسابقة المهارات في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وهي أكبر فعالية مواكبة للمنهاج الدراسي خلال العام الأكاديمي. وسيعمل الطرفان على تشارك خبراتهم والاستفادة من هذا التعاون لتطوير الجوانب التشغيلية للنقل.

وتعليقاً على هذا الحدث قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي/ رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: "باعتبارنا الجامعة الوطنيّة التطبيقيّة الأولى، نسعى دائماً الى بناء شراكات جديدة تعود بالنفع على طلاّبنا وتساهم في صقل مهاراتهم. يسرّنا أن نتعاون مع شركة مواصلات (كروه)، مزود حلول النقل الأبرز في دولة قطر، ونتمنى أن تثمر هذه الشراكة الاستراتيجيّة عن مشاريع مهمّة تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام والطلاّب بشكل خاص، وتزيد من الوعي العام حول الممارسات التي تخلّ بالسلامة على الطرق وحول أهميّة العمل لمنعها. يشكّل هذا التعاون منصّة مهمّة لتبادل المعرفة ويمثّل خطوة بارزة في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر 2030."

وبهذه المناسبة قال السيد/ فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات (كروه): "نعتز بشراكتنا مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والعمل معاً على تنفيذ سلسلة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى خدمة المجتمع من خلال تطوير النقل العام والنقل الجماعي لتحقيق حلول نقل مستدامة. وتحرص شركة مواصلات (كروه) على انتقاء وتوظيف المواهب من داخل الدولة، وتقديم منصة دائمة لتدريب الطلاب وإتاحة الفرص أمام الخريجين. ومن خلال هذا التعاون ستقدم الشركة تجارب تعليمية مشتركة لمساعدة الطلاب والخريجين على اكتساب مهارات ريادة الأعمال ودعم الصناعات الأساسية التي تُسهم في مشاريع التطوير والمشاركة في خطط التنمية."

والجدير بالذكر أنّ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تأسّست في فبراير بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022. تتمتّع الجامعة ب20 عاماً من الخبرة في مجال التعليم التطبيقيّ ككليّة سابقاً في قطر، وتضمّ كفاءات عالميّة في هذا المجال، بالإضافة الى مرافق من الطراز الأوّل. سيتمكّن الطلاّب المسجّلون في الجامعة من اختبار المقاربة التعليميّة التطبيقيّة، في صفوف متطوّرة تقنياً ومن خلال مشاغل ومختبرات وأجهزة محاكاة على أعلى مستوى. كلّ البرامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتتطوّر مع تطوّر احتياجات الاقتصاد ومتغيّراته.

#بياناتحكومية

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حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أوّل جامعة تطبيقيّة وطنيّة تقدّم برامج البكالوريوس والماجستير التطبيقي وبرامج الدبلوم والشهادات في مجالات عدّة. توفر الجامعة أكثر من 60 برنامجاً خاصاً بإدارة الأعمال، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الهندسة والعلوم الصحية، والبرامج التدريبيّة المهنيّة. تشتهر الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطالب في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. تأسّست الجامعة في العام 2022، بعد 20 عاماً من الخبرة ككليّة تطبيقيّة في قطر. تضمّ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كفاءات عالميّة تعمل على تطوير مهارات الطلاّب، وهي الوجهة الأمثل للتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ، والمصدر الأبرز لتخريج مواهب تساهم في تطوير ونموّ الاقتصاد الحيويّ للدولة، دعماً لرؤية قطر 2030.

عن شركة مواصلات (كروه)

تأسست شركة مواصلات (كروه) عام 2004، ومنذ تأسيسها تلعب دوراً أساسياً كشركة وطنية لتوفير حلول النقل الجماعي والفردي وتقديم خدمات النقل لكبرى الفعاليات. كما تقدم من خلال مدرسة كروه لقيادة السيارات أفضل نظم التدريب سواء للجمهور أو للمهنيين في مجال السواقة. وعززت الشركة أسطولها بسيارات الليموزين الفاخرة وسيارات التاكسي لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تلبية أكبر نطاق ممكن من متطلبات النقل في الدولة.