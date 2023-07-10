أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن توقيعها لمذكّرة تفاهم مع آر كيه أتش قطارات، مقدّم الخدمات لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" والشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو الدوحة وشبكة لوسيل ترام، بهدف تعزيز التطوير المهنيّ لكوادرهما وتقديم فرص تدريب لطلاّب الجامعة وتفعيل الشراكة بين المؤسستين. وقع الاتفاقية الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيد كيفين توماس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في آر كيه أتش قطارات، وذلك في حرم الجامعة بحضور المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا "يسرّنا أن نوقع هذه المذكّرة مع آر كيه أتش قطارات، خصوصاً وأنّ هذه الشراكة تجمع بين المعرفة الصناعيّة والخبرة الأكاديميّة والعمل الجاد لتمكين مجتمعاتنا. وباعتبارنا جامعة تطبيقيّة رائدة، تكمن رؤيتنا في تعزيز التميّز في التعليم والبحوث التطبيقية، مما يساهم في عملية الابتكار والتنمية المستدامة في دولة قطر والمجتمع الدولي. وتأتي هذه الاتّفاقيّة في إطار استراتيجيتنا الرامية الى زيادة فرص التطوير المهنيّ لكوادرنا وطلاّبنا، بالإضافة الى خلق مسارات للبحوث والتنمية تخدم الاستدامة والمبادرات الابتكاريّة."

وتشكّل هذه المذكرّة إطاراً لتنفيذ العديد من المشاريع المقرّر تنفيذها بين الطرفين والتي تتمثّل في توفير فرص تدريبية لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس لاستكشاف عدد من المشاريع في مجال البحوث التطبيقية. وستشارك آر كيه أتش قطارات في الهيئة الاستشاريّة للبرامج في الجامعة، إضافة الى التعاون في وضع برامج تدريبيّة وخدمات استشاريّة ومشاريع مشتركة حول النقل المستدام.

وعلق كيفين توماس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في آر كيه أتش قطارات في هذه المناسبة قائلاً: " يحالفنا الحظ بأن نعيش في زمن باتت فيه العلوم والتكنولوجيا مكوّناً أساسيّاً لكلّ ما نقوم به. ولكي نعزّز الفرص المتاحة، علينا أن نعمل على تطوير المهارات والمعرفة بالتعاون مع الأنظمة التعليميّة والمؤسّسات التربويّة. إن التعاون المميّز الذي يجمع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وآر كيه أتش قطارات ليشمل الخبرة المتكاملة لقطاع النقل مع العمل الجاد الهادف الى تطوير المجتمعات. وتحت قيادة شركة سكك الحديد القطرية "الريل" ، نحن ملتزمون بتقديم خدمة متميّزة للنقل العام في كلّ يوم. ولاشكّ بأنّ التعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا سيساهم في توجّهنا نحو دعم المواهب الشابة والذي يصبّ في مصلحة الجميع."

#بياناتحكومية

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معلومات عن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير، والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة تكنولوجيا الهندسة، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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نبذة عن آر كيه أتش قطارات

تأسّست آر كيه أتش قطارات بشراكة بين RATP Dev وKeolis ومجموعة حمد. حيث تقدّم الشركتان الفرنسيّتان RATP Dev وKeolis الخبرة العالميّة في إدارة عمليات المترو والترام وتدعمهما مجموعة حمد بوضع التصوّر المحليّ والمساهمة في تطوير سكّك الحديد والصناعات المرتبطة بها في قطر. آر كيه أتش قطارات هو مقدّم الخدمات لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" والشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو الدوحة وشبكة لوسيل ترام.