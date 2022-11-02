15 مسعفاً يجتازون متطلبات دبلوم الجامعة في الرعاية الطبية الأوليّة لتقديم خدماتهم في كأس العالم فيفا قطر 2022™

الدوحة، قطر : وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا اليوم مذكرة تفاهم مدتها 3 أعوام مع الهلال الأحمر القطري، وتسهم هذه المذكرة في تشجيع الطرفين على التعاون في مجالات التعليم، وتطوير التدريبات المستمرة في مختلف المجالات التي تشمل الخدمات الطبية الطارئة والسلامة المجتمعية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.

وقد تم تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين على خلفية إنجاز مهم بين الطرفين، حيث اجتاز 15 مسعفاً من الهلال الأحمر القطري متطلبات برنامج دبلوم الرعاية الطبية الأوليّة في كلية العلوم الصحية بالجامعة، والذين سيقدمون خدماتهم خلال كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.

من المتوقع أن تضع مذكرة التفاهم حجر الأساس للعديد من المشاريع والمبادرات المستقبلية، مثل تصميم البرامج الأكاديمية والشهادات المهنية وحتى برامج التجسير للدرجات الأعلى بموجب هذه الاتفاقية. كذلك سيتم إطلاق مبادرات لنشر الوعي بمبادئ الإسعافات الأولية بين طلاب الجامعة، بالإضافة إلى تطوير ودعم البحث العلمي. واتفق الجانبان على دعم تعليم الخدمات الطبية الطارئة في قطر من خلال الندوات وورش العمل والمؤتمرات، وتوفير فرص التطوع الطبي لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في الهلال الأحمر القطري.

وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في تعليقه على توقيع المذكرة: "إنه لمن دواعي سرور الجامعة أن تتعاون مع الهلال الأحمر القطري باعتباره منظمة بارزة متخصصة في دعم وتمكين مختلف أفراد المجتمع المحلي من خلال الخدمات الخيرية والأعمال الإغاثية. هذا التعاون يؤكد التزام الجامعة بالتنمية وإيجاد سبل مختلفة للمساهمة في خدمة المجتمع".

وأضاف أن الجامعة تقدم برامج دراسية بمستوى عالمي يمكِّنها من تلبية متطلبات المنظمات الدولية البارزة مثل الهلال الأحمر القطري، معرباً عن اعتزاز الجامعة وفخرها بقدرتها على دعم كأس العالم لكرة القدم في قطر من خلال البرامج التي تقدمها، وتوفير مرافقها وخبراتها التعليمية لتدريب العاملين في الهلال الأحمر القطري على هذه الوظائف.

ومن جانبه، وصف السيد فيصل محمد العمادي، المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، هذه الاتفاقية بأنها "خطوة هامة لإرساء دعائم التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم المستمر".

وتابع بقوله: "انطلاقاً من اهتمام الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مختلف المؤسسات، ومن بينها المؤسسات البحثية والأكاديمية، فإننا نؤكد على استعدادنا لتقديم مختلف أشكال الدعم لطلاب وأعضاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، من خلال إقامة دورات تدريبية في مجالات الإسعافات الأولية، والتثقيف الصحي، والعمل الإغاثي والتطوعي، وغيرها من مجالات اختصاص الهلال الأحمر القطري. كما نرحب بإقامة المؤتمرات والندوات والبرامج والدورات التدريبية التي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين".

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حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة تكنولوجيا الهندسة، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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عن الهلال الأحمر القطري:

تأسس الهلال الأحمر القطري عام 1978 كأول منظمة إنسانية تطوعية في دولة قطر، على مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة من خلال حشد القوى الإنسانية في المحافل الإنسانية الدولية التي يشغل عضويتها، وعلى رأسها بالطبع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. ويستطيع الهلال الأحمر القطري استناداً إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مسانداً بذلك دولة قطر في جهودها الإنسانية والاجتماعية، وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية في قطر.

ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذاً مختلف الأعمال الإغاثية والتنموية في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من مخاطرها، كما يعمل على تحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والغذاء والمياه والإيواء وغيرها من احتياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، بالإضافة إلى نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية.

ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.