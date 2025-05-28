الدوحة، قطر: وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع الجامعة الوطنية التقنية في أثينا، إحدى أعرق وأقدم مؤسسات التعليم العالي في جمهورية اليونان. وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجية الجامعة للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى إثراء التعليم والبحث العلمي والتدريب في مجالي الهندسة والتكنولوجيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون المؤسستان في عدة مجالات تشمل إجراء بحوث علمية مشتركة، تبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير برامج تدريبية فنية ومهنية مخصصة. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب والتطوير، بما يدعم الابتكار ويرسّخ مبدأ التعلم المستمر.

وقّع الاتفاقية الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والبروفيسور يوانيس تشاتجيجورجيو، رئيس الجامعة الوطنية التقنية في أثينا، وذلك خلال مراسم أقيمت في أثينا. تجسّد هذه الشراكة تعاونًا بين مؤسستين أكاديميتين رائدتين، يجمعهما التزام مشترك بالتميّز، من خلال دمج الخبرات الصناعية العميقة مع المعرفة الأكاديمية المتقدمة والقدرات التقنية المتطورة، بهدف خلق فرص جديدة للطلاب وأعضاء الهيئة التعليميّة والمجتمع.

وأكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أهمية هذه الشراكة قائلاً:

"تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في إطار استراتيجية الجامعة للتعاون الدولي. وهي تجسّد التزامنا بمواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، وإعداد طلابنا بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التطوّر. مع الجامعة الوطنية التقنية في أثينا، نطمح لتقديم تجربة تعليمية تواكب تحديات المستقبل وتخدم مجتمعاتنا."

من جانبه، أعرب البروفيسور يوانيس تشاتجيجورجيو، رئيس الجامعة الوطنية التقنية في أثينا، عن سعادته قائلاً:

"نفخر بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تبادل الخبرات وتزويد الأجيال القادمة بالمهارات والمعرفة التقنية اللازمة للقيادة والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصاديّة."

تعزز مذكرة التفاهم هذه مكانة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة رائدة في مجال التعليم التطبيقي، وتجسّد التزامها ببناء شراكات استراتيجية تدعم التقدم العلمي والمعرفي على المستوى الدولي.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير، والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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