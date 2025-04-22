المنامة – جامعة الخليج العربي: اجتمع معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام، السيد رفيق النايض، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في بنك السلام السيد إيهاب عبد اللطيف أحمد ، ورئيس التسويق والاتصالات المؤسسية السيد محمود قناطي، لبحث آفاق التعاون المستقبلي لدعم مبادرات التعليم الرقمي بالجامعة. كما ناقش الطرفان إطار التعاون المستقبلي لبناء شراكة وثيقة تقوم على الابتكار الرقمي والتوظيف الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعمًا للأجيال الحالية والمستقبلية في مختلف التخصصات التعليمية. وخصوصاً مجالات الإدارة المصرفية.

ورحب معالي رئيس الجامعة بالشراكة مع بنك السلام ومناقشة الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز التعاون المؤسسي، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعة، وذلك بالشراكة مع القطاع المصرفي في مملكة البحرين. وأشاد بالدور الذي يلعبه البنك في دعم المبادرات التعليمية والبحثية في الجامعات والمؤسسات التعليمية بالمملكة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية تطوير استراتيجيات مشتركة تُسهم في تعزيز البيئة التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على الطلبة والطالبات.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام، السيد رفيق النايض، عن استعداد البنك لدعم المبادرات النوعية التي تعزز من كفاءة التعليم الرقمي وتسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام في جامعة الخليج العربي، مشيداً في الوقت نفسه بمبادرات كرسي جلالة الملك حمد العلمي في كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، مؤكدًا التزام بنك السلام بتوسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة.

وهدف الاجتماع إلى مناقشة أطر ومجالات التعاون المحتملة بين الطرفين، وتحديد الأهداف المشتركة في مجالات التدريب والتطوير والبحث العلمي، إضافة إلى بحث سبل دعم المشاريع والخطط المستقبلية لتعزيز التعليم الرقمي، واقتراح برامج تدريبية ومبادرات مجتمعية مشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي جامعة الخليج العربي إلى توطيد علاقاتها مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المصرفي، من أجل بناء شراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتقنيات الناشئة. وقد شكّل الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقة بين جامعة الخليج العربي وبنك السلام، في خطوة نحو تحقيق شراكة استراتيجية تركز على دعم مبادرات التعليم الرقمي.

حضر اللقاء عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، رئيس لجنة الكراسي الأكاديمية بالجامعة، الأستاذ الدكتور وليد زباري، ورئيس قسم التربية والمناهج، المشرف على كرسي جلالة الملك حمد للتعليم الرقمي، الأستاذ الدكتور العجب محمد العجب.

-انتهى-

#بياناتحكومية