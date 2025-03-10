المنامة ـ جامعة الخليج العربي: وقّع معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، اتفاقية شراكة استراتيجية مع رئيس مجلس إدارة شركة أطياف للحلول الإلكترونية، السيد عبيدلي العبيدلي، بهدف تشغيل نظام جديد لتخطيط موارد المؤسسة (ERP) في جميع الإدارات والأقسام المساندة، في إطار مساعي الجامعة لأتمتة جميع العمليات الداعمة للعملية التعليمية ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية التكنولوجية بشكل شامل.

وخلال حفل التوقيع، أكد الدكتور سعد آل فهيد على سعي الجامعة المستمر لتطوير مجالات التعليم بشكل شامل، من خلال استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والبرامج الرقمية المبتكرة التي تعزز النظام البيئي الرقمي في الجامعة بما يدعم العملية التعليمية، وأضاف قائلاً: "أن هذا التطوير لإدارة الموارد والتحول الرقمي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية على حد سواء، موضحًا أن توقيع الاتفاقية مع شركة أطياف للحلول الإلكترونية يتماشى مع رؤية الجامعة الطموحة لتطوير التعليم باستخدام التقنيات الحديثة التي تعزز العملية التعليمية".

وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تحسين البرامج الإدارية بما يتوافق مع استراتيجية الجامعة الشاملة، التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية ذكية تدعم الطلاب في جميع مراحل دراستهم الأكاديمية، مؤكداً أن هذا التعاون يشكل مبادرة جديدة ستفتح آفاق الشراكة والتكامل لتشغيل نظام جديد لتخطيط موارد الإدارات المساندة بالجامعة، بما يلبي احتياجات وتطلعات أبناء الجامعة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل تعزيز كفاءة وفاعلية الخدمات الإلكترونية المعتمدة على التقنيات الحديثة عبر مختلف القنوات الإلكترونية لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة أطياف للحلول الإلكترونية، السيد عبيدلي العبيدلي، عن فخره بالتعاون مع جامعة خليجية عريقة مثل جامعة الخليج العربي، مؤكدًا أن هذه الشراكة التي تضع على عاتقهم مهمة قيادة الابتكار الرقمي تدفعهم للعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح المشروع بشكل متكامل.

وأضاف: "أن الشراكة مع الجامعات التي تقود مستقبل البلدان وتشارك في صناعة غدها تضع على عاتقهم مسؤولية الارتقاء بالتعليم وجودته من خلال تحويل ذهنية مستخدمي التكنولوجيا الحديثة إلى ذهنية رقمية مواكبة لأحدث المستجدات في مجال برمجة وإدارة المشاريع والخدمات والتطبيقات الإلكترونية".

وتنص الاتفاقية على أن تنفذ شركة أطياف للحلول الإلكترونية تشغيل النظام وتقديم الدعم الفني المستمر والتحديثات اللازمة لتقديم الحلول المناسبة لضمان الأداء السليم، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الجامعية على استخدام النظام الجديد بهدف ضمان تقديم خدمات تعليمية متكاملة وعالية الجودة.

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