الرياض – جامعة الخليج العربي: وقّعت جامعة الخليج العربي اتفاقية تجديد الاعتماد المؤسسي مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثَّلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الأداء المؤسسي والأكاديمي، وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية في التعليم العالي، حيث جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش المعرض الدولي للتعليم، الذي يُقام بمدينة الرياض، بحضور عدد من قيادات التعليم العالي والخبراء من مختلف دول العالم.

وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة معالي رئيس الجامعة الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ومن جانب الهيئة سعادة رئيس الهيئة الدكتور وليد بن محمد الصالح، وذلك بحضور مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد بن سعود آل مقبل.

وتهدف الاتفاقية إلى خضوع جامعة الخليج العربي لعملية تقييم شاملة، تعتمد على معايير الاعتماد المؤسسي الوطنية التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثَّلةً في "اعتماد"، لضمان جودة الممارسات الإدارية والأكاديمية، وتعزيز فاعلية المؤسسة في تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية.

وفي هذا السياق، أكّد معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن توقيع الاتفاقية يُمثّل محطة محورية في مسيرة الجامعة نحو الجودة والاعتماد المؤسسي، مشيرًا إلى التزام الجامعة بتطبيق أفضل الممارسات لضمان بيئة أكاديمية متطورة، تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات المجتمع الخليجي.

وتشمل المعايير الرئيسية للاعتماد المؤسسي مراجعة الرسالة والأهداف والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة والقيادة والإدارة، والبرامج الأكاديمية، والطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب مصادر التعلم والمرافق والتقنية، والبحث العلمي والابتكار، والجودة وضمانها والتحسين المستمر.

هذا، وتسعى جامعة الخليج العربي، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز موقعها كمؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة، تتمتع بمستوى عالٍ من الجودة والموثوقية، وتسهم في تخريج كوادر قادرة على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

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