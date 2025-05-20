المنامة ـ جامعة الخليج العربي: انطلقت فعاليات مبادرة "صوت الطالب" التي نظمتها وحدة الجودة مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بجامعة الخليج العربي، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ومجلس الطلبة بالحرم الجامعي بمشاركة طلابية وأكاديمية إدارية واسعة، وذلك في إطار سعي الجامعة لنشر ثقافة الجودة والارتقاء بمستوى الوعي حول أهمية الجودة والاعتماد الأكاديمي والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى سعيها لتعزيز الوعي الطلابي بأهمية الجودة وترسيخ مفاهيمها في البيئة الجامعية.

وعملت المبادرة على تعزيز مشاركة الطلبة في تطوير منظومة الجودة داخل الجامعة من خلال تسع أركان تفاعلية، يشارك في تنظيمها المجلس الطلابي، سلطت جميعها الضوء على مفاهيم الجودة والاعتماد الأكاديمي والتخطيط الاستراتيجي، في أجواء تم خلالها تحفيز النقاش وتبادل الأفكار.

وفي هذا السياق، عرضت الجامعة جهودها في مجال التميز المؤسسي والتحسين المستمر، مما يعكس التزامها بالارتقاء بجودة التعليم والخدمات الجامعية والسعي نحو تعزيز الشراكة مع الطلبة في رسم ملامح التطوير، وترسيخ مبادئ الجودة المستدامة على كافة المستويات الأكاديمية والإدارية.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بجامعة الخليج العربي الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي إن صوت الطلاب هو جزء أساسي من خططنا المستقبلية، لذلك نحرص على الاستماع إليهم، التخطيط بناءً على احتياجاتهم، والعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم، لتظل الجامعة بيئة تعليمية متطورة وملهمة، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتحقيق رؤية واضحة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية رائدة ومتميزة تلبي تطلعات الطلاب وتواكب التطورات المستقبلية، إذ تركز على تقديم تعليم يساهم في تطوير الطلاب وتمكينهم أكاديميًا ومهنيًا، من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحقيق التميز الأكاديمي والنمو الشخصي، كما نسعى لتحقيق تأثير إيجابي في تجربة الطلاب الجامعية، مما يعزز من تجربتهم الأكاديمية والاجتماعية ويجعلهم جزءًا من مسيرة التطوير المستمرة.

ومن جانبها، عرضت المنسق الإداري بعمادة شئون الطلبة عائشة الجيلاني مفاهيم الجودة والإتقان التي دعت إليها الشريعة الإسلامية والثقافة العربية، وعملت على ترسيخها في جميع مجالات الحياة، لتحقيق أفضل النتائج ما يتوافق تمامًا مع مفاهيم الجودة الشاملة المعاصرة، مؤكدة أهمية العمل التعاوني وروح الفريق الواحد خصوصاً في بيئة العمل الأكاديمي والإداري، موضحة أن ثقافة المسؤولية والأمانة والإخلاص والإتقان والضمير الحي والاحترافية المستدامة من الأسس الجوهرية في إدارة الجودة وتحقيق التميز المؤسسي وتسهم بشكل فعال في بناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات، مستشهدة في الوقت ذاته بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إضافة إلى ركن قدم اقتباسات ملهمة لعدد من المفكرين والعلماء، التي تعزز من ثقافة الإبداع والإصرار على الإتقان والجودة.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة المجلس الطلابي الطالبة في السنة السادسة بكلية الطب والعلوم الصحية سارة البلوشي أن جميع مقترحات تطوير الحياة الجامعية والأفكار التي من شأنها تعزيز المشاركة الطلابية في صنع القرار باتت ذات أهمية قصوى في جامعة الخليج العربي، موضحة أن صوت الطالب بات مسموعًا بل وشريكًا في السعي المستمر لتحسين جودة الحياة الجامعية وتعزيز التجربة الطلابية من خلال الفعاليات والمبادرات التي تساهم في رفع مستوى المشاركة الطلابية وتعزز التواصل بين الطلاب والأساتذة والإدارة العليا وهو الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية.

ومن جهتها قالت مسئولة لجنة الخدمات بالمجلس الطلابي الطالبة وديان الخاطر: "توفر لنا الجامعة بيئة جامعية داعمة ومشجعة، من خلال العديد من التحديثات التي طالت مشاريع التحول الرقمي وتوسعة المكتبة الجامعية وتحسين البنية التحتية للجامعة وتعزيز الإرشاد الأكاديمي المساعد في التعامل مع التحديات النفسية لدى الطلبة وتحسين صحتهم النفسية طوال مسيرتهم الأكاديمية، إلى جانب التشجيع على نشر الأبحاث والأوراق البحثية في المؤتمرات والمعارض، ودعم المشاركات الخارجية للطلاب وتوسيع اتفاقيات التعاون مع الجامعات الأخرى، بالإضافة إلى توفير فرص ابتعاث، وتجديد السكن الطلابي والقاعات واستراحات الطلبة وإنشاء مبنى جديد لمواقف السيارات يلبي العدد المتزايد من الطلبة المقبولين، والعديد من التحسينات والتحديثات اللافتة والمتحققة خلال وقت يعتبر قياسيًا."

وأدارت محللة البيانات في وحدة الجودة مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي ميادة محمد ركن التعليم الافتراضي عبر استخدام النظارة الافتراضية في إثراء التجربة والتعليم القائم على التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تحسين التفاعل والتعلم، مشيرة إلى تأثير ذلك على التغير الذي يشعر به الطلاب في تجربتهم الجامعية، مما يعزز من تجربتهم الأكاديمية، ويجعلهم جزءًا من مسيرة التطوير المستمرة.

وفي ذات الإطار، بيّنت كل من المنسقة الإدارية في وحدة التخطيط الاستراتيجي بمركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي حصة الماجد، ومشرفة وحدة التدقيق الداخلي داليا العمودي أهمية تفعيل آليات ضمان الجودة الداخلي، وتعزيز الشفافية عبر ضمان الجودة الخارجي من قبل هيئات اعتماد معترف بها، واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمتابعة التقدم، وتوثيق الإجراءات التشغيلية الموحدة لضمان الاتساق وترسيخ نهج الإدارة الشاملة للجودة، فيما أدار كل من أخصائية إدارة الجودة فاطمة شكري ومنسق الأنشطة الطلابية بعمادة شئون الطلبة بدر الدوسري مسابقة المصطلحات والعجلة لتختبر استيعاب المشاركين في فعالية صوت الطالب لمفاهيم الجودة والتخطيط الاستراتيجي بطريقة تفاعلية وأجواء من المرح، إلى جانب ركن "أنتم قلتم ونحن فعلنا" الذي يعرض مقترحات الطلبة المتحققة على أرض الواقع.

إلى ذلك، اشتملت الفعالية على ركن تعزيز مفاهيم الجودة في التعليم العالي: نحو ثقافة مؤسسية مستدامة للارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق التميز المؤسسي، إذ تبرز مفاهيم الجودة كركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي، وهنا عرضت أخصائية إدارة الجودة السيدة هاجر محمد أمثلة على الاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الأكاديمية، مبيّنة أهمية مطابقة البرامج الأكاديمية لأعلى المعايير العالمية، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية التحسين المستمر (CI) في تطوير العمليات الأكاديمية والإدارية بشكل منهجي، بما يضمن التكيف مع التغيرات وتحقيق الكفاءة، وأهمية المقارنة المرجعية، والتقييم الذاتي، والتدقيق لدورهم الفعال في بناء ثقافة مؤسسية تسعى للتميز.

اشتملت الفعالية أيضًا على جدار الملاحظات كأداة مهمة لسماع آراء الطلاب وملاحظاتهم، وركن يقدم مفاهيم عربية راسخة في الثقافة التعليمية توجه الطلاب نحو الإبداع والإتقان في العمل وركن التخطيط الاستراتيجي، وركن مفاهيم عربية، وحقائق عن تاريخ الجامعة والمبادرات الحديثة.

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