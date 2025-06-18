تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحتفل جامعة الخليج العربي بتخريج دفعة جديدة من طلابها للعام الأكاديمي 2025/2024، وذلك يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري، بمركز البحرين العالمي للمعارض، حيث سيشهد الحفل تخريج (218) طالبًا وطالبة، منهم (179) من الحاصلين على درجة الدكتوراه في الطب، و(39) من الحاصلين على درجات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في تخصصات متعددة.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة عن الاعتزاز بما تقدمه جامعة الخليج العربي من إسهامات نوعية ترفد بمخرجاتها المنظومة الصحية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقًا للرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله، مشيدًا بما يحظى به هذا المشروع الخليجي الطموح من رعايةٍ واهتمام مستمريْن على مختلف المستويات حتى أصبحت الجامعة اليوم رمزًا عريقًا ومنارةً للتميّز الأكاديمي في شتى التخصصات الطبية.

يُشار إلى أن جامعة الخليج العربي قد أسهمت منذ تأسيسها في رفد القطاع الصحي في دول المجلس بـ(3746) طبيبًا وطبيبة من خريجيها، إلى جانب (2006) من حملة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، الذين ساهموا في دعم مسيرة التنمية في مجالات التربية، وإدارة الابتكار والتقنية، وعلوم البيئة، وعلوم الحياة.

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