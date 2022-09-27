العين: استقبل معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال زيارته للجامعة.

وأشار معاليه خلال اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين والتي تأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استكشاف الفرص للعمل المشترك في مجالات تخدم أهداف التنمية الشاملة، وخاصة البحث العلمي والتدريب، بما يدعم بناء شراكة طويلة الأمد بين الجانبين.

وقال معاليه: "نتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة بداية مُثمرة لمدّ جسور التعاون والعمل المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى جانب تبادل المعرفة والتدريب فيما بيننا والاستفادة من الامكانات المتوفرة بالجامعة من اعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين، والتي تسهم بدورها في إنتاج المعرفة، بما ينعكس إيجاباً على توجّهات الجامعة والدولة نحو مُستقبل مُستدام".

من جانبه قال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "يسرنا أن نمضي قُدُماً في توطيد أواصر التعاون وتوسيع مجالاته مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ونتوجه بالشكر للجامعة على حرصها في إرساء دعائم الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. ونتطلع بثقةٍ حيال آفاق تعاوننا وتبادل الخبرات فيما بينا لإتاحة فرص التدريب لطلبة الجامعة، والعمل المشترك في إعداد التقارير والمؤشرات المعرفية والبحثية، وتنفيذ برامج ومبادرات تطويرية، تحقق أثراً ملموساً على صُعُد المعرفة والبحث العلمي والتدريب، وتُثري النِتاج المعرفي والعلمي، بما يدعم الخطط والاستراتيجيات التنموية الطموحة التي تتبناها الدولة."

وتمّ خلال اللقاء بحث فرص التدريب لطلبة الجامعة، ومشاركة الجامعة في إعداد التقارير الخاصّة بمؤشّر المعرفة، والتعاون البحثي في المجالات المعرفية والمجتمعية، وتبادل الإصدارات، وكذلك دعم مُشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين بالجامعة الإمارات في الأنشطة التي تُنظّمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تنظيم الفعاليات المُشتركة في الحرم الجامعي بمدينة العين، والاستفادة من الخبراء والعلماء الذين تستضيفهم المؤسسة في الفعاليات المُختلفة من خلال دعوتهم إلى جامعة الإمارات.

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