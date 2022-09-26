العين: استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، سعادة الدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال زيارته للجامعة.

وأشار زكي نسيبة خلال اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين والتي تأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استكشاف الفرص للعمل المشترك في مجالات تخدم أهداف التنمية الشاملة، وخاصة البحث العلمي والتدريب، بما يدعم بناء شراكة طويلة الأمد بين الجانبين. وقال معاليه: "نتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة بداية مُثمرة لمدّ جسور التعاون والعمل المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى جانب تبادل المعرفة والتدريب فيما بيننا والاستفادة من الامكانات المتوفرة بالجامعة من اعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين، والتي تسهم بدورها في إنتاج المعرفة، بما ينعكس إيجاباً على توجّهات الجامعة والدولة نحو مُستقبل مُستدام".

وتمّ خلال اللقاء بحث فرص التدريب لطلبة الجامعة، ومشاركة الجامعة في إعداد التقارير الخاصّة بمؤشّر المعرفة، والتعاون البحثي في المجالات المعرفية والمجتمعية، وتبادل الإصدارات، وكذلك دعم مُشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين بالجامعة الإمارات في الأنشطة التي تُنظّمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تنظيم الفعاليات المُشتركة في الحرم الجامعي بمدينة العين، والاستفادة من الخبراء والعلماء الذين تستضيفهم المؤسسة في الفعاليات المُختلفة من خلال دعوتهم إلى جامعة الإمارات.

وفي ختام الزيارة قام الرئيس الأعلى للجامعة وسعادة جمال بن حويرب بجولة في عدد من المرافق بالجامعة، منها المكتبة المركزية بالجامعة واستمعوا الى عرض عن منصّة الشيخ زايد وشرح للخطة التطويرية للمكتبة، وكذلك جولة في مختبر الروبوتات في كلية تقنية المعلومات، وكذلك الاستوديو الخاص بقسم الاتصال الجماهيري، واستمعوا إلى عرض من رئيس قسم الاتصال الجماهيري. وشملت الجولة منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

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