معززة سجلها الحافل بالإنجازات الأكاديمية والاعتمادات العالمية

تُعد جامعة أبوظبي أول مؤسسة أكاديمية خاصة والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تحصل على اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة في عام 2016

يرسخ هذا الاعتماد مكانة جامعة أبوظبي بين أفضل الجامعات المرموقة عالمياً

حصلت جامعة أبوظبي على إعادة الاعتماد نظير الابتكار المتواصل في تطوير المناهج وتقديم برامج واعدة والتزمها بوضع الطلبة في صميم كل ما تقوم به

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً وطنياً جديداً إذ حصلت أعلى اعتماد أكاديمي تقدمه هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WASC) في كاليفورنيا، مؤسسة الاعتماد الأكاديمي المعروفة عالمياً وواحدة من بين ست مؤسسات اعتماد أكاديمي إقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حظيت الجامعة بالاعتماد الكامل للمرة الثانية على التوالي لمدة 10 أعوام مقبلة لتكون بذلك الجامعة الخاصة الوحيدة في الشرق الأوسط الحاصلة على هذا الاعتماد المرموق.

ويأتي حصول جامعة أبوظبي على هذا الاعتماد العالمي الهام بعد عدة أشهر من التدقيق الذي قامت به لجنة الأكاديميين الأمريكيين في جامعة أبوظبي، بما في ذلك زيارة ميدانية استغرقت أسبوعاً لمرافق الجامعة ومراجعة نهائية تمت في وقت سابق هذا العام عبر اللجنة العليا للكليات والجامعات في الهيئة.

وفي عام 2016، بدأت هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة بإتاحة الاعتماد أمام الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعد جامعة أبوظبي أول مؤسسة خاصة للتعليم العالي تحظى بالاعتماد المرموق في العام ذاته.

وتضمن حصول جامعة أبوظبي على الاعتماد من جديد تسليط الضوء على 16 جانب تميزت به الجامعة، بما في ذلك توثيق التميز لوضع الطلبة في صميم كل ما تقوم به الجامعة والابتكار في تطوير المناهج الدراسية وتقديم البرامج الواعدة. ويعزز هذا الاعتماد المرموق مكانة جامعة أبوظبي ضمن قائمة من الجامعات المرموقة على مستوى أمريكا الشمالية والعالم.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: "نعتز في جامعة أبوظبي بمواصلة التأكيد على التميز في كل ما نقوه به من قبل فريق التقييم في هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة. ونفخر بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة بين نخبة من مؤسسات التعليم العالي العالمية المرموقة الحاصلة على الاعتماد. لقد حرصنا في جامعة أبوظبي منذ تأسيسها على وضع الطلبة في صميم استراتيجياتنا الأكاديمية، حيث نلتزم بتعزيز وتطوير مناهجنا باستمرار، وإتاحة فرص معرفية وعملية متميزة تُعد الطلبة لخوض غمار سوق العمل في المستقبل."

وأضاف البروفيسور أحمد: "نحن في غاية الامتنان لفريق العمل المتميز في هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة للجهود التي بذلوها والشفافية والمهنية العالية التي أظهروها في شتى مراحل المراجعة والتقييم، ونتطلع إلى المشاركة في الأنشطة التي تقدمها الهيئة خلال الأعوام العشرة المقبلة، لنواصل تميزنا كأكبر جامعة خاصة في الإمارات العربية المتحدة."

وتُعد هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة (WASC) في كاليفورنيا، مؤسسة الاعتماد الأكاديمي المعروفة عالمياً وواحدة من بين ست مؤسسات اعتماد أكاديمي إقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقوم الهدف من الهيئة على تعزيز التميز في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وبرامج الدراسات العليا. وتشجع الهيئة على تحسين المؤسسات الأكاديمية من خلال عملية التقييم المستمر وتعترف بالمؤسسات من خلال منح الاعتماد للمؤسسات التي تقدم مستويات متميزة من جودة التعليم وفقاً للمعايير المعمول بها.

وبهدف مواصلة تقديم تجربة تعليمية شاملة وتحقيق أعلى مستويات رضا الطلبة، يتم إجراء استبيان لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في جامعة أبوظبي بانتظام لتقديم ملاحظاتهم حول الأدوات والمناهج والرحلة التعليمية الشاملة داخل وخارج الحرم الجامعي.

لمعرفة المزيد حول برامج جامعة أبوظبي، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.adu.ac.ae/

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