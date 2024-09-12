أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "جامعة أبوظبي" مذكرة تفاهم مع أن أم سي للرعاية الصحية، أحد أكبر مقدمي الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الابتكار والبحث في مجال التعليم الطبي، وذلك ضمن شراكة تنسجم مع مبادرات أبوظبي الرئيسية في مجال التعليم الصحي وتدعم استراتيجية الدولة طويلة الأمد لضمان قوة عاملة على درجة عالية من التأهيل والمهارة في مجال الرعاية الصحية.

كما يتماشى هذا التعاون مع التزام جامعة أبوظبي بتقديم تجارب تعليمية عالية الجودة لطلبتها وإعدادهم لمهام قيادية في العديد من القطاعات في دولة الإمارات. وستوفر أن أم سي، بموجب هذه الشراكة، لطلبة كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي إمكانية الوصول إلى مختبرات التشخيص الطبي والموارد التعليمية الحديثة في مرافقها، مع إتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الخبراء والمتخصصين لتزويدهم برؤى وافكار حياتية عملية وتعزيز معارفهم في مجال العلوم الصحية. يشمل التعاون أيضاً تقديم الاستشارات والدعم الأكاديمي والمساعدة المؤسسية والتنمية البشرية والإدارية لإثراء العروض الأكاديمية للجامعة مع توفير فرص التدريب الداخلي والتوظيف لطلبة كلية العلوم الصحية في أن أم سي.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "يسرنا التعاون مع شريكنا البارز أن أم سي للرعاية الصحية، ونتطلع إلى إثراء برامجنا الأكاديمية الطبية بالخبرات العملية الميدانية وفرص العمل رفيعة المستوى. ونسعى من خلال تعزيز الابتكار والبحث بين طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس، إلى تحقيق أهداف دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدعوم بمجتمع علمي مستدام، إذ تحرص جامعة أبوظبي دائماً على نسج شراكات بناءة مع أفضل الشركاء في القطاعين المحلي والدولي لرفد طلبتنا ببرامج عالية الجودة وتجارب عملية تساعدهم على النجاح والتفوق في حياتهم المهنية المستقبلية."

من جانبه، قال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي، أن أم سي للرعاية الصحية: "تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والبحث في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن سعداء بتسخير نقاط القوة المشتركة بين جامعة أبوظبي وأن أم سي لإنشاء روابط قوية بين الأوساط الأكاديمية للرعاية الصحية وتطبيقاتها العملية، وندعم جهود الجامعة الحثيثة لتنمية جيل جديد من المتخصصين في الرعاية الصحية والقادرين على تلبية الاحتياجات دائمة التطور لمجتمعنا."

وقّع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي، أن أم سي للرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور زكا الله خان، الرئيس التنفيذي للشؤون السريرية، أن أم سي، وفرانك ديليسي، نائب رئيس العمليات، أن أم سي، وشريف شاهين، المدير العام، أن أم سي، بالإضافة إلى زينب عبد الأمير، نائب رئيس أن أم سي للتوطين، والدكتورة سميرة العبيدلي، مديرة النمو العصبي والإعاقات، أن أم سي.

وسيتعاون الطرفان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الابتكار والبحث في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن كثب لاستضافة المؤتمرات وورش العمل والندوات وبرامج التدريب التي تركز على أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال العلوم الصحية. كما سيعملان على تطوير برامج مشتركة وحملات توعية تركز على ورشات تدريبية عبر مختلف المجالات الدراسية، بما في ذلك الصحة العامة، الصحة والسلامة المهنية والبيئية، الطب التشخيصي، الطب المخبري، علم الوراثة الجزيئي والطبي، التغذية البشرية، وعلم التغذية، كما سيتعاونون في حملات توعوية. كما سيقدم أعضاء هيئة التدريس في جامعة أبوظبي للقوى العاملة في أن أم سي رؤى وافكاراً أكاديمية متطورة حول أفضل الممارسات في تنمية الموارد البشرية والقيادة.

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية محلياً و192 عالمياً لجودة البحث العلمي، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

نبذة عن أن أم سي للرعاية الصحية:

تعد أن أم سي للرعاية الصحية واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثالث أكبر شبكة في سلطنة عمان. منذ عام 1975، قدمت أن أم سي رعاية طبية ذات جودة عالية، إنسانية ومتخصصة لمرضاها، وتفخر بكسب ثقة الملايين من الناس في الإمارات وحول العالم.

تتكون شبكة أن أم سي من 85 منشأة طبية، بما في ذلك المستشفيات متعددة التخصصات المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة في أبوظبي ودبي والشارقة والعين، بالإضافة إلى مراكز طبية وعيادات مجتمعية ومراكز جراحات اليوم الواحد وعيادات الخصوبة وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومنشآت الرعاية طويلة الأمد في جميع أنحاء الإمارات. يشمل أيضًا مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية مراكز بروفيتا الدولية الطبية، كوسمِسيرج، ومركز فقيه للإخصاب. يتم تصنيف فقيه للإخصاب كواحد من أبرز مقدمي خدمات التخصيب في المختبر على مستوى العالم.

سواءً كان تقديم خدمات طبية شاملة مباشرة للمرضى، أو بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية الدوليين، تلتزم أن أم سي للرعاية الصحية بتقديم رعاية عالية الجودة وشخصية تهم المرضى.

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