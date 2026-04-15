أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع المختبر الإبداعي، عن تشكيل لجنة تحكيم متميزة لـ«جائزة صورة عائلية»، وتضم اللجنة نخبة من الأسماء البارزة في مجالات التصوير الفوتوغرافي والإعلام الإبداعي والسرد البصري.

وتعكس اللجنة مزيجاً متوازناً من الخبرات الإقليمية والرؤى العالمية، يجمع بين أعضائها التقدير العميق لرواية القصص الأصيلة، والإيمان بدور الصورة في تجسيد الروابط الإنسانية ونقل القيم المشتركة.

وتضم لجنة التحكيم:

رانالد ماكشني - مصوّر بريطاني بارز، اشتهر عالمياً بتصويره للعائلة المالكة البريطانية، كما تشمل أعماله توثيق شخصيات قيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب شخصيات عالمية بارزة مثل ديفيد بيكهام. وبصفته الحكم النهائي، يقدّم رؤية فنية عالمية وخبرة متقدمة في تقييم الأعمال التي تجمع بين الإتقان التقني والعمق في السرد القصصي .

خالد الهاشمي - مصوّر إماراتي ومستشار استراتيجي يمتلك خبرة تتجاوز عقدين في مجالات الإعلام والثقافة والمجتمع، وتعكس أعماله التزاماً بتوثيق الهوية الثقافية والسرد الإنساني الأصيل .

مصوّر إماراتي ومستشار استراتيجي يمتلك خبرة تتجاوز عقدين في مجالات الإعلام والثقافة والمجتمع، وتعكس أعماله التزاماً بتوثيق الهوية الثقافية والسرد الإنساني الأصيل هند الرئيسي - مصوّرة رياضية إماراتية وسفيرة شركة «سوني» في الشرق الأوسط، عُرفت بتوثيقها لحظات مؤثرة في الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، بأسلوب يجمع بين الدقة والحس الإبداعي .

عبدالله البريكي - مصوّر متخصص في تصوير البورتريه والمناظر الطبيعية، يتميّز بتركيزه على التفاصيل البصرية والعمق العاطفي، مقدّماً خبرة تقنية ورؤية إبداعية راسخة في تقييم الأعمال .

مصوّر متخصص في تصوير البورتريه والمناظر الطبيعية، يتميّز بتركيزه على التفاصيل البصرية والعمق العاطفي، مقدّماً خبرة تقنية ورؤية إبداعية راسخة في تقييم الأعمال محمد سومجي – مصوّر بورتريه يتميّز بأسلوب بصري راقٍ وقدرته على التقاط التعبير الإنساني بصدق وعمق. تركز أعماله على إبراز الشخصية من خلال تكوينات بصرية دقيقة وصور تحمل بعداً إنسانياً واضحاً.

تتولى لجنة التحكيم تقييم المشاركات وفق أعلى معايير الإبداع والملاءمة والجودة، لاختيار الأعمال التي تعبّر عن جوهر الحياة الأسرية، وتعكس قيم الترابط والانتماء والتجارب المشتركة بين أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، قالت سلوى الحضرمي، رئيس قسم المحتوى الإبداعي ومشاريع المجتمع الإبداعي في هيئة الإعلام الإبداعي: "تتميز لجنة التحكيم بوجود التنوع الفريد في خبرات أعضائها كما يجمعهم الرؤى المشتركة حول أهمية السرد البصري الأصيل. وتوفر جائزة “صورة عائلية” منصة تتيح للأفراد والعائلات توثيق لحظات تعبّر عن هويتنا المشتركة وقيمنا المجتمعية. وتتجاوز هذه الأعمال البعد الجمالي لتقدّم قصصاً إنسانية تعكس الترابط والانتماء، وتلهم الأجيال القادمة.".

وتندرج «جائزة صورة عائلية» ضمن مبادرات «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدعو أفراد المجتمع في مختلف أنحاء الدولة إلى توثيق لحظات أصيلة تحتفي بقوة العلاقات الأسرية وتعكس عمقها.

تستمر الجائزة في استقبال المشاركات عبر المنصة الإلكترونية حتى 29 مايو 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 15 يونيو 2026، فيما تُعرض الأعمال المختارة ضمن معرض فني يقام خلال احتفالات عيد الاتحاد 2026، احتفاءً بالإبداع وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية.

ويتوفر مزيد من المعلومات على الرابط الرسمي للتسجيل.

حول هيئة الإعلام الإبداعي:

تتمثّل مهمة هيئة الإعلام الإبداعي في تعزيز صناعة المحتوى الإبداعي في أبوظبي من خلال تمكين صُنّاع المحتوى عبر التوجيه الاستراتيجي، وتطوير المواهب، والدعم المالي، وتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى. وتهدف الهيئة إلى ضمان توفير البيئة الإبداعية التي تُمكن صُنّاع المحتوى من الازدهار، وتشمل مهام الهيئة الإشراف على الجهات والمبادرات الاستراتيجية ضمن الصناعات الإبداعية في أبوظبي مثل "إيمج نيشن" و"لجنة أبوظبي للأفلام" بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير مثل "المختبر الإبداعي" و"استوديو الفيلم العربي".

