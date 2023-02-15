· 216 مليون درهم قيمة التجارة البينة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا في 2022 بنمو 19.3% مقارنة مع 2021

· استثمارات الشركات الإماراتية في كوستاريكا تتركز في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة وتجارة التجزئة والعقارات والطاقة المتجددة والنقل الجوي واللوجستي

· ثاني الزيودي: العلاقات بين الإمارات وكوستاريكا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات بفضل تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين

أبوظبي: التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها: التجارة والاستثمار والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة وريادة الأعمال والسياحة، حيث حضر الاجتماع سعادة روضة محمد العتيبة، سفيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوستاريكا، وسعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.

جاء ذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، المنعقدة في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن القمة العالمية للحكومات التي تدخل عقدها الجديد مع انطلاق دورتها الحالية 2023 تعد منصة متفردة في بناء مستقبل أفضل للبشرية من خلال دفع الجهود الدولية وتبادل الخبرات للنهوض بالقطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق مستقبل مزدهر للإنسانية جمعاء.

وقال معاليه إن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات تشكل فرصة مهمة لمناقشة آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وسبل الارتقاء بمعدلاته وكيفية مواءمة النجاحات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

وأضاف: "تشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوستاريكا تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، وهو ما يعكسه تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا لدولة الإمارات في ديسمبر 2021، والتي ساهمت في تعزيز الشراكة القائمة بين الدولتين، حيث شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات في القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين الصديقين".

وتابع معالي الزيودي: "بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 216 مليون درهم (58.7 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 بنسبة نمو 19.3% مقارنة مع عام 2021".

وبحث الجانبان خلال الاجتماع أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص في البلدين، كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات، بما يسهم في دفع اقتصاد البلدين قدماً ويرسخ من قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

وتتركز استثمارات الشركات الإماراتية في كوستاريكا في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والسياحة وتجارة التجزئة والدعاية والإعلام والعقارات والطاقة المتجددة والنقل الجوي واللوجستي.

يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع معهد السياحة في جمهورية كوستاريكا خلال إبريل 2022، بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في قطاع السياحة وتعزيز العمل الثنائي لزيادة حركة السياحة بين الدولتين.

#بياناتحكومية

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