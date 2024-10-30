وقعت وزارة الصحة السعودية مذكرة تفاهم مع شركة فايزر السعودية خلال ملتقى الصحة العالمي المقام في الرياض، تهدف هذه المذكرة إلى وضع الأطر العامة لتعزيز التعاون المشترك في مجال أمراض الدم، والتنسيق في البرامج التي تعنى بمشاركة المرضى، مما يساهم في رفع وعيهم حول المشاركة في القرارات المتعلقة بصحتهم. كما تسعى المذكرة إلى تحسين معايير الرعاية لمرضى أمراض الدم، ودعم المشاريع البحثية والدراسات السريرية التي تهدف إلى تعزيز فهم وعلاج هذه الأمراض.

وتتضمن الاتفاقية تقديم برامج توعوية ترفع الوعي المجتمعي بالصحة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء الدوليين لتبادل الخبرات، والمشاركة في تنظيم الفعاليات العلمية المتعلقة بأمراض الدم، وتقديم الدعم العلمي للممارسين الصحيين.

وأعربت د. هتون عزت، مستشار مساعد وزير الصحة والمشرف العام على إدارة خدمات أمراض الدم، عن تقديرها لعقد مثل هذه الاتفاقيات التي تشمل مبادرات لرفع مستوى الوعي العام حول أمراض الدم والكشف المبكر عنها، وأهمية العلاج في الوقت المناسب. وأكدت على اهتمام وزارة الصحة المستمر بتكوين برامج تعاون مع الشركات الدوائية والجمعيات العلمية لدعم تطوير المنظومة الصحية في المملكة وفقاً لرؤية 2030. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى دائماً للوصول إلى جميع المرضى وتوعيتهم عبر مختلف القنوات الرقمية والسمعية والبصرية، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الأصحاء للوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمد فوزي النجار، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة فايزر السعودية، عن فخره بهذا التعاون مع وزارة الصحة لتعزيز الوعي باضطرابات الدم في المملكة. وأوضح أن هذه الشراكة لا تعكس التزام الشركة بتثقيف المرضى ودعمهم فحسب، بل تتماشى أيضاً مع رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الابتكار في التجارب والأبحاث السريرية. وأكد أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين النتائج الصحية لجميع المواطنين، وإلى استكمال مهمة الشركة وهي تحقيق إنجازات ترتقي بها حياة المرضى، حيث تؤكد بها شعار حملة "فايزر السعودية...دايم معكم" الذي أطلقته الشركة هذا العام.

وعبر الدكتور هاني الهاشمي، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية لشركة فايزر السعودية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة السعودية والتي تنبع من اهتمام شركة فايزر السعودية بالمساهمة في النهوض بمستوى الرعاية الطبية في المملكة، وذلك من خلال المشاركة في الحملات التثقيفية للمرضى والفعاليات العلمية، لتعزيز المعرفة والمهارات لدى المتخصصين في الرعاية الصحية لمختلف الأمراض وخاصة أمراض الدم، والإطلاع الدائم على آخر التحديثات في التشخيص والعلاج.

كما أكد على ترحيب شركة فايزر السعودية بتوسيع دائرة التعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الطبية السعودية المختلفة، للوصول إلى مجتمع لديه قدر كبير من الوعي الصحي.

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