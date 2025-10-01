توقيع مذكرة تفاهم بين "غاز الإمارات" ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان 

توقيع مذكرة التفاهم بين "غاز الإمارات" ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان جاء على هامش مشاركة مجموعة اينوك في معرض ويتيكس

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعّت شركة "غاز الإمارات"، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتوفير أسطوانات غاز البترول المسال المركبة من الجيل التالي لتعزيز متطلبات الراحة والسلامة في المجمعات السكنية التي تديرها المؤسسة، وذلك خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، المنصّة العالمية الرائدة في مجال الاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "غاز الإمارات" بتركيب وتوريد وتوزيع أسطوانات غاز البترول المسال المركّبة في المجمعات والمباني السكنية التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالإضافة إلى توفير حلول التوريد بالجملة عن طريق تعبئة الخزانات المركزية. كما ستقوم "غاز الإمارات" بتوفير خدمات الصيانة السنوية بما يضمن سلامة وكفاءة هذه التركيبات في جميع العقارات التابعة للمؤسسة.

صنعت أسطوانات الغاز المركّبة من "غاز الإمارات" من مواد مركّبة ومتطورة خفيفة الوزن وآمنة وشفافة، بما يُمكّن العملاء من معرفة مستوى الغاز وإعادة التعبئة في الوقت المحدد. ويعكس هذا التعاون الالتزام المشترك بين الجانبين بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة للسكان في دبي.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "نلتزم في ’غاز الإمارات‘ بدعم المجمعات السكنية في الدولة بحلول طاقة آمنة وفعالة ومستدامة. وتعكس شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامنا بتوظيف أحدث التقنيات والخبرات في هذا المجال لتحسين جودة الحياة، عبر تلبية احتياجاتهم من غاز البترول المسال وتقديم خدمات صيانة شاملة، ما يضمن تحقيق متطلبات الراحة والسلامة لهم."

من جانبه، صرّح محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة مع ’ غاز الإمارات ‘رؤية المؤسسة نحو تقديم خدمات إسكانية متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار. وتُسهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمجتمعات السكنية التي تشرف عليها المؤسسة، من خلال اعتماد حلول طاقة حديثة وآمنة."

وأضاف: "نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع كافة القطاعات، بما يدعم رؤيتنا لتقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة تواكب تطلعات دبي وتنسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040. وتمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو تحسين جودة الحياة واستدامة الخدمات، وتوفير بيئة معيشية مستقرة وآمنة للمواطنين."

وتضع مذكرة التفاهم أسس التعاون بين الجانبين في المستقبل، واستكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تقديم خدمات غاز البترول المسال وتشجيع تبني حلول الطاقة المتقدمة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي جهة حكومية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية استباقية ومستدامة للمواطنين، عبر سياسات مرنة وشراكات استراتيجية، معززة بالابتكار والتحول الرقمي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

