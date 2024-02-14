الإمارات العربية المتحدة: ضمن مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024، أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الجهة الرائدة المعنية بتعزيز منظومة البحث والتطوير في أبوظبي، وتسريع الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال في دولة الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد أبحاث الذكاء الاصطناعي في جمهورية صربيا، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية الواسعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والجهات التابعة له، من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البنية التكنولوجية في صربيا.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، تلتزم صربيا بدعم توظيف النموذج اللغوي الكبير "فالكون"، الذي طوّره فريق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والسعي لاستكشاف سبل التعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لإيجاد الحلول المحتملة المبنية على نماذج "فالكون" الرائدة. كما سيتعاون الطرفان لدعم وتشجيع المؤسسات العاملة في جمهورية صربيا، للمشاركة في جهود تطوير النماذج مفتوحة المصدر من فالكون.

ومثل الطرفين في توقيع مذكرة التفاهم: سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة،ومعالي ميهايلو يوفانوفيتش، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صربيا، ودوبرافكو كوليبرك، مدير معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي في صربيا.

وبهذه المناسبة، قال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "يعد الذكاء الاصطناعي محركاً قوياً لعجلة الابتكار والتطور، وإن هذا التعاون بين مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صربيا، ومعهد أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لها؛ يشكل علامة فارقة في ضوء تزايد الاهتمام العالمي في توظيف نماذج "فالكون". كما أن سعينا المشترك نحو تطوير نماذج "فالكون" مفتوحة المصدر يؤكد منهجيتنا الشمولية لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي للصالح العام على مستوى العالم".

ومن جانبه، قال معالي ميهايلو يوفانوفيتش، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صربيا: "بفضل خبرات مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بدأنا باستخدام نماذج "فالكون" مفتوحة المصدر، وتوظيفها في مسيرتنا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة، ومن المؤكد أن هذه الشراكة ستساهم في تنفيذ مشروعاتنا التنموية تحت مظلة البرنامج التنموي للدولة في صربيا للعام 2027، إضافة إلى ترسيخ مكانة صربيا باعتبارها قائداً إقليمياً في جنوب شرق أوروبا في مجال التكنولوجيا والتواصل الرقمي".

وبدوره، قال دوبرافكو كوليبرك، مدير معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي في صربيا: "يسرنا الشروع في هذه الرحلة التحولية، بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، حيث إن دمج نماذج "فالكون" مفتوحة المصدر سيساهم في دفع عجلة الابتكار والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. وتؤدي الشراكات الرائدة مثل هذه مع الجهات الحكومية من حول العالم؛ دوراً مهماً في تهيئة بيئة حاضنة للابتكار وداعمة لجهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التغيير الإيجابي".

تجدر الإشارة إلى "فالكون" هي عائلة من النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر، التي طورها فريق معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وستشكل هذه الشراكة خطوة رئيسية لتوسيع نطاق قدرات "فالكون" على المستوى الدولي، خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، ما يمهد الطريق لإطلاق المزيد من المبادرات التعاونية العالمية التي ستساهم في تشكيل مستقبل الابتكار التكنولوجي.

#بياناتحكومية

-انتهى-