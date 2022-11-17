التعليم والتدريب والتطوير عوامل أساسيّة محرّكة للاتّفاقيّة

الدوحة، قطر: وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مدتها 3 أعوام مع مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للقوات المسلّحة القطريّة، وتسهم هذه المذكرة في تشجيع الطرفين على التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا واللواء الركن (دكتور/ جو) راشد حمد راشد النعيمي، قائد مركز الدراسات الاستراتيجية، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.

ومن المتوقع أن تضع مذكرة التفاهم حجر الأساس للعديد من المشاريع والمبادرات المستقبلية، مثل تصميم البرامج الأكاديمية والتدريبات المهنية وتوفير فرص التدريب للطلاّب، إضافة الى تعزيز وتبادل المشاريع البحثية. كذلك تمّ الاتّفاق بين الجانبين للقيام بتبادل مشترك للخبراء والباحثين الى جانب الاستفادة من المؤتمرات والندوات وورش العمل المنظّمة من قبل الطرفين.

وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، في تعليقه على توقيع المذكرة: "تشكّل هذه المذكرة فرصة مهمّة للتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للقوات المسلّحة القطريّة. ويؤكّد هذا الاتّفاق التزامنا بعقد شراكات مع أبرز المؤسّسات التي تشكّل إضافة مميّزة للجامعة وتترك بصمة مهمّة في مسيرتها التعليميّة، وتساهم كذلك في خلق بيئة محفّزة للنموّ والتطوّر في مختلف المجالات. نحن على ثقة بأنّ هذه الشراكة ستحقّق نتائج باهرة وستشهد على الجهود التي تكرّسها الجامعة من أجل تقديم الأفضل للبلاد ودعم رؤية قطر الوطنيّة 2030."

ومن جهته اعتبر اللواء الركن (دكتور/ جو) راشد حمد راشد النعيمي أنّ هذه الاتّفاقيّة هي محطة مهمّة في تحقيق التعاون بين الجهتين في مجالات التطوير المهنيّ والبحوث والتعليم. وأضاف: " تضع هذه المذكرة نظاماً يفعّل تبادل الخبرات وتكامل الجهود والتعاون والعمل المؤسسي والتي تزيد من الابتكار وتأهيل الكادر الوطني وتخدم الوطن والمجتمع ككلّ."

#بياناتحكومية

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حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة تكنولوجيا الهندسة، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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