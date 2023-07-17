

• تهدف الاتفاقية لتعزيز استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز استدامة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، تم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال تحقيق الأمن الغذائي وأهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وشملت كل المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث.

ووقعت الاتفاقية من قبل سعادة أصيلة عبد الله المعلا – مدير هيئة الفجيرة للبيئة، والدكتورة طريفة الزعابي – مدير المركز الدولي للزراعة الملحية والدكتور فؤاد الأمغاري - مدير مركز الفجيرة للبحوث، بمقر هيئة الفجيرة للبيئة، بحضور عدد من أعضاء الإدارة للجهات الثلاث.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ مبادرات تنمية القدرات التي تستهدف المزارعين والعاملين في مجال الإرشاد ورواد الأعمال الزراعية والتكنولوجيا الزراعية ومبادرات الشباب والشركات الناشئة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تبادل البيانات العلمية والمعلومات الفنية وارشادات الخبراء.

" وصرحت سعادة/ أصيلة عبد الله المعلا – مدير هيئة الفجيرة للبيئة بأن الهيئة مستمرة بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية لخدمة مجالات البيئة المتنوعة، حيث تستهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع الأطراف تنفيذ مشاريع ومبادرات بحثية مشتركة لتنويع المحاصيل الزراعية والتحسين الوراثي لمواجهة عوامل التغير المناخي وأثرها على التربة والموارد الطبيعية و تعزيز البحوث الزراعية التطبيقية التي تساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي لامارة الفجيرة واستدامة الرقعة الخضراء وذلك باستخدام أحدث التقنيات الزراعية والنظم المتكاملة للإنتاج الزراعي وتربية الأحياء المائية، يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لترسيخ أهدافها لمستقبل الغد تزامناً مع عام الاستدامة واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 للتصدي لتداعيات تغير المناخ"

ومن جانبها قالت والدكتورة طريفة الزعابي – مدير المركز الدولي للزراعة الملحية: " إن دورنا الأساسي كمركز بحثي دولي يصب في تعزيز استدامة القطاع الزراعي محلياً ودولياً، وإيجاد حلول فعَالة للتحديات التي نواجهها بسبب التغير المناخي، وتأتي هذه الاتفاقية دعماً لمساعينا المستمرة في إنشاء نظم زراعية جديدة لتنويع المحاصيل والتحسين الوراثي وزيادة المرونة في مواجه تملح التربة وندرة المياه، ويسعدنا أن نعمل يداً بيد مع هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث كشركاء فاعلين في مسيرتنا البحثية والتطبيقية من أجل الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز القطاع الزراعي تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والاستدامة البيئية في البيئات القاسية."

أكد الدكتور فؤاد الأمغاري، مدير مركز الفجيرة للبحوث، على دور البحوث العلمية في مواجهة تحديات التغير المناخي وضمان مستقبل أفضل لدولة الإمارات. كما أشاد بأهمية التعاون بين مراكزالبحوث والهيئات الحكومية، الذي يعتبر أمرًا حيويًا في قيادة سياسات فعالة وتنفيذ الممارسات المستدامة. وعبّر الدكتور فؤاد عن امتنانه العميق للمركز الدولي للزراعة الملحية وهيئة الفجيرة للبيئة على دعمهما المادي والمعنوي للبرامج العلمية، مما يمكّن المركز من تحقيق المزيد من االإنجازات في مجال المحافضة على البيئة والإستدامة.

وسيتم الانطلاق في العمل ببنود الاتفاقية بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى الإشراف على تنفيذ هذه المذكرة، ومراجعة البرامج والمبادرات البحثية المشتركة، وتنفيذ ورش تدريبية لتنمية القدرات المعرفية لدى العاملين في المجال الزراعي، والشباب وأصحاب الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وورش عمل ومعارض مشتركة لزيادة الوعي بين أصحاب المصلحة المحليين والدوليين وخلق سبل جديدة للتعاون في مجالات البحث والتطوير.

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نبذة عن إكبا

المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) هو مركز فريد من نوعه في العالم متخصص في البحوث الزراعية التطبيقية ، وينصب تركيزه على المناطق الهامشية التي يعيش فيها حوالي 1,7 مليار نسمة. ويعمل المركز على تحديد واختبار وتقديم المحاصيل والتقنيات ذات الكفاءة في استخدام الموارد والذكية مناخيًا، والتي تتناسب بشكل أفضل مع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ويساعد إكبا، من خلال أعماله، على تحسين الأمن الغذائي ومصادر المعيشة لبعض المجتمعات الريفية الأشد فقرًا حول العالم.