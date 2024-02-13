دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة التنمية الرقمية الكازاخستانية، بالتعاون مع شركة "بريسايت" التابعة لمجموعة G42، و"سامروك-كازينا" صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني، عن مبادرة تاريخية لتطوير مجموعة حديثة من الحواسيب المدعمة بالذكاء الاصطناعي وافتتاح مجموعة لمراكز البيانات في كازاخستان لتمكين مبادرات التحول الرقمي في البلاد. وتعتبر هذه الاتفاقية أول مشروع تعاوني بين سامروك-كازينا وبريسايت، والذي يهدف إلى وضع أسس البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي في البلاد.

تم الإعلان عن الاتفاقية خلال القمة العالمية للحكومات بحضور معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وأتت الاتفاقية كجزء من مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاستثمار الإماراتية.

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى ستعزز قدرة الحوسبة داخل المرافق الحالية لوزارة التكنولوجيا الرقمية وتطوير نموذج اللغة الكازاخستاني الكبير (LLM)، وستشمل المرحلة الثانية بناء مركز بيانات جديد ومجموعة حواسيب فائقة تعمل بالطاقة الخضراء.

وتتوافق هذه الخطوة الضخمة مع الرؤى المطروحة خلال الاجتماع المشترك لقادة الدول في مؤتمر الأطراف COP28 الذي أقيم في دبي، مما يجسد التزام كازاخستان والإمارات بإدخال مجموعة حواسيب فائقة بمعايير عالمية إلى آسيا الوسطى. وتم اختيار "سامروك-كازينا" كشريك استراتيجي في هذا المشروع، مما يسلط الضوء على الجهود المشتركة نحو تحقيق التقدم التقني والنمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

أكد توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، على أهمية هذه الاتفاقية كخطوة حاسمة نحو السيادة التقنية والابتكار في كازخستان. وقال: "تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتحقيق التقدم التقني ، وتسهم أيضاً بدعم كازاخستان لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية." وأضاف: "نتطلع للمساهمة في بناء المستقبل التقني للبلاد ونؤمن بأن هذا التعاون سيعود بالأثر الإيجابي على المجتمع والمنطقة ككل."

من جانبه قال سعادة نورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لـ "سامروك كازينا": "تبرز بريسايت كشريك أساسي تماشياً مع سعينا لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي وتحقيق تطلعاتنا الرقمية، عبر تعزيز التميز في التعاون التقني. ونؤمن بأن وجود بريسايت إلى جانبنا في تعاوننا على هذا المشروع المشترك سيمكن كازاخستان من التقدم بثقة نحو عالم الذكاء الاصطناعي المتطور ووضع معايير جديدة وإطلاق العنان لإمكانات غير محدودة".

نبذة عن "بريسايت"

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.

نبذة عن سامروك-كازينا:

يُعد صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني "سامروك-كازينا" واحدًا من أكبر 20 صندوقًا للثروة السيادية في العالم، حيث يبلغ مجموع أصوله أكثر من 70 مليار دولار أمريكي. يلعب الصندوق دورًا مهمًا في تنمية اقتصاد كازاخستان، ويمتلك الصندوق أكبر الشركات الوطنية في الدولة بما في ذلك شركات البريد والسكك الحديدية وشركة النفط والغاز كازمونايجاز وشركة اليورانيوم الوطنية كازاتومبروم واير استانا وغيرها. لمعرفة المزيد عن الصندوق زر www.sk.kz

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