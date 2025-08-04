وقع صندوق العمل "تمكين" مذكرة تفاهم مع شركة "تكامل القابضة" الرائدة في مجال خدمات الأعمال لسوق العمل ولتعزيز الكفاءات البشرية في المملكة العربية السعودية.

وتهدف المذكرة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات سوق العمل، وتبادل المعرفة في تصميم أفضل الممارسات لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية سوق العمل وتطوير المهارات المهنية وتعزيز جودة الأداء.

وتسعى "تمكين" من خلال هذه المذكرة إلى الاستفادة من الخبرة التي تملكها "تكامل" في عددٍ من الجوانب بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج ورفع تنافسية الكوادر الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب الاستفادة من تجربة تطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية. كما تتطلع تكامل إلى التعرف على التجربة الرائدة لصندوق العمل "تمكين" في تطوير الفرص لدخول الكوادر الوطنية لسوق العمل والتطور فيه.

وتم توقيع المذكرة من قبل كل من سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" وسعادة الدكتور أحمد بن عبد الجبار اليماني الرئيس التنفيذي لشركة "تكامل" القابضة بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجهتين في خطوة تؤكد التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة.

وعلى هامش حفل التوقيع، أكّدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ هذا التعاون يشكل حلقة إضافية في مسيرة التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مد جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأفراد، موضحةً أنّ هذه الخطوة تعزز كافة جهود التعاون التي تتم عبر مجلس التنسيق السعودي البحريني.

من جانبه أشاد سعادة الدكتور أحمد بن عبد الجبار اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة "تكامل" القابضة بالعلاقات الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين، مؤكدًا أنّ هذه الشراكة ستسهم في تعزيز عملية التعاون ونقل المعرفة لتصميم حلول مبتكرة مدعومة بالتجارب والخبرات والتي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وفعالية سوق العمل.

وتعد "تكامل القابضة"، إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، وتشكل حلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ومحفزًا اقتصاديًا اجتماعيا، وشريكا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتأتي هذه الشراكة المؤسسية بين صندوق العمل "تمكين" وشركة "تكامل" القابضة تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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