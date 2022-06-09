حرصاً على متابعة عمل المؤسسات المستفيدة من برامج الدعم

مملكة البحرين: إلتقى سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" مجموعة متنوعة من المؤسسات المستفيدة من حزمة برامج الدعم التي تم طرحها مؤخراً والتي تهدف بشكل أساسي لإحداث تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني، وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية المطروحة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى السعي المستمر لمواكبة متغيرات واحتياجات السوق.

يأتي هذا الاجتماع من تمكين كجزء من جهودها للتواصل المستمر مع المؤسسات المستفيدة من برامج الدعم من مختلف القطاعات ومختلف الأحجام لتشمل المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتعرف عن قرب على الخطط المستقبلية التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها، بالإضافة إلى تشجيعهم على توظيف دعم تمكين في الاستثمار والتوظيف والتدريب لتحقيق المزيد من النمو والتوسع. كما تهدف هذه الاجتماعات إلى حث أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال إلى ايجاد الفرص الجديدة في السوق وتوظيف الدعم المقدم من البرامج بصورة تمكن من عملية التحول المنشود لمواكبة متغيرات السوق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المؤشرات وفرص النمو في القطاعات، وحث مؤسساته على التوجه نحو فرص التطوير المستدامة في أعمالها والتركيز على عوامل النجاح والاستغلال الأمثل للموارد والدعم المقدم فيما يضمن تحقيق الأثر من برامج تمكين.

وتعقيباً على ذلك أشاد الحضور من أصحاب المؤسسات بهذه الخطوة الاستباقية، مؤكدين على أهمية هذا الاجتماع في خلق فرص التعاون بين المؤسسات المستفيدة وتمكين من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

حيث أكدت السيدة نورهان علي الظن مؤسس شركة نور كوتشنق على مدى أهمية هذا الاجتماع الذي عقدته تمكين مع عدد من المستفيدين من برامج الدعم، وأضافت قائلةً: "يعتبر هذا الاجتماع فرصة رائعة للتواصل الفعال مع الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" والإدارة التنفيذية. حيث أظهرت المناقشات مدى اهتمام تمكين بدعم رواد الأعمال وتحديد التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى وضع الإستراتيجيات المناسبة لدعم استدامة ونجاح المشاريع البحرينية. تعتبر إستراتيجية تمكين الحالية وبرامج الدعم وبالأخص "برنامج إبدأ مشروعك"، من البرامج المميزة لرواد الأعمال الجدد، حيث يتميز هذا البرنامج بمدى توافقه مع احتياجات المشاريع التجارية الجديدة".

ومن جانبه أشاد السيد محمد المسلم مؤسس شركة بادل مينيا بجهود فريق عمل تمكين المستمرة للتواصل مع أصحاب المؤسسات والاهتمام لسماع آرائهم. وأكد قائلا: "نتقدم بجزيل الشكر لأعضاء فريق العمل برئاسة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، مقدرين مساعيهم لتطوير المشهد الاقتصادي في المملكة عبر التواصل المباشر مع رواد الأعمال والأخذ بيدهم من أجل تطوير أعمالهم وتحقيق التوسع محليا وخارجيا." وفيما يخص البرامج الجديدة التي تم طرحها مؤخرا أثنى السيد محمد على باقة البرامج الجديدة، مؤكداً على مدى سهولة عملية التقديم وسرعة التجاوب من قبل فريق خدمة العملاء.

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