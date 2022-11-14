سيتم إطلاق أولى فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال من قبل صندوق العمل "تمكين" بتاريخ 14 نوفمبر 2022 بفعالية “قمة مستثمري رواد الأعمال" بالتعاون مع "تنمو". حيث تهدف هذه الفعالية إلى جذب المستثمرين الملائكة والشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مملكة البحرين لبحث فرص الاستثمار والتوسع.

وتتضمن نسخة هذا العام من فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يقام للسنة الرابعة على التوالي في مملكة البحرين 4 محاور رئيسية وهي: التعليم والنظم الريادية والشمولية والسياسات الداعمة. حيث تتنوع الفعاليات الخمسة عشر بين ورش العمل المتنوعة، والأحاديث الشيقة بالتعاون مع عدد من القادة والمؤثرين البارزين في المشهد الريادي. حيث تم انتقاء الفعاليات والمواضيع التي تتناسب مع المستجدات وأحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال كأهمية التنوع والشمولية والهوية الإعلامية إضافة إلى التركيز على سلاسل التوريد والتعرف على عالم الميتافيرس وفرص التوسع للأسواق الإقليمية المجاورة وغيرها من المواضيع التي تثري منظومة ريادة الأعمال.

ويعد أسبوع ريادة الأعمال العالمي من أكبر الأحداث الريادية التي يحتفي بها ما يزيد عن 10 مليون شخص سنويًا من خلال إقامة أكثر من 35 ألف فعالية في أكثر من 170 دولة حول العالم ويتم تنظيمه حول العالم من قبل الشبكة العالمية لريادة الأعمال. حيث يتم خلال هذه الفترة إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من الفعاليات الريادية التي تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار وغيرهم من ذوي العلاقة بالشأن الريادي لمناقشة أهم التحديات التي تواجههم أثناء رحلتهم الريادية والمساهمة في صياغة الحلول التي تساهم في تحقيق النمو والتطور الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على جدول الفعاليات والتسجيل للحضور لهذا الحدث العالمي عبر زيارة الصفحة الخاصة بالفعالية على موقع تمكين الالكترونيwww.tamkeen.bh/gew

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