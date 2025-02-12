شارك صندوق العمل (تمكين) في النسخة الرابعة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة والذي يقام تحت مظلة القمة العالمية للحكومات 2025 والتي تم إقامتها في دبي في الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وجمعت قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم. وجاءت مشاركة الصندوق في الاجتماع بهدف استعراض تجربة المملكة في دعم وتعزيز الكفاءات الشبابية لدخول سوق العمل والقطاع الخاص وتحقيق النجاح فيه.

وخلال الاجتماع، شاركت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) في جلسة نقاشية بعنوان "الشباب في القطاع الخاص: تجارب عربية حكومية من أجل تغيير الوعي الجمعي وإعادة تقديم الفرص الذهبية في مجال الريادة والعمل في القطاع الخاص". وتناولت خلال الجلسة دور الحكومات في دعم الشباب للحصول على التدريب اللازم وبناء المهارات المطلوبة ليصبحوا أكثر تنافسية في القطاع الخاص.

بهذه المناسبة، أكدت سعادتها على أهمية مواصلة الجهود في دعم الشباب لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وتوفير السبل وفتح الآفاق أمامهم للإنجاز والإبداع بما يسهم في رفعة الاقتصاد وتعزيز المجتمع. وصرحت: "لقد جعلنا دعم الشباب البحريني من أولوياتنا في صندوق العمل (تمكين) من خلال مختلف البرامج والمبادرات الموجهة لهم والتي من شأنها تقديم التدريب والدعم الازم لبناء مهاراتهم وإدماجهم في سوق العمل وفتح المجال أمامهم لسلك طريق ريادة الأعمال وتحقيق النجاح فيه. ويتماشى دعم الشباب البحريني مع الأهداف التي تأسس من أجلها الصندوق ومنها جعل البحرينيين الخيار الأمثل لسوق العمل، فمن خلال التركيز على الشباب يمكننا تقديم قاعدة متينة من الكوادر الوطنية المؤهلة التي تساهم في تعزيز الإنتاجية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص."

الجدير بالذكر أن الاجتماع العربي للقيادات الشابة يعقد تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مركز الشباب العربي، وهو الاجتماع العربي الأكبر من نوعه للقيادات الشابة بمشاركة نخبة من القيادات العربية الحكومية من الشباب من مختلف أرجاء الوطن العربي، وذلك بهدف توحيد الجهود، وبناء شراكات نوعية، ورسم أجندة عمل مشتركة تخدم الشباب العربي وتمكنهم في كل القطاعات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

قم بمتابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي: @TamkeenBahrain

للتواصل مع فريق الاتصالات التسويقية: media@tamkeen.bh

للاستفسارات العامة: support@tamkeen.bh

مركز الاتصال: 17383333

-انتهى-

#بياناتشركات