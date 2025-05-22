المنامة – استضاف صندوق العمل (تمكين) ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تقديم منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول سوق العمل وتطوير الكفاءات. واستمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام وشهدت حضور واسع شمل عدد من الخبراء والقادة وصناع القرار من مختلف القطاعات وعدد من المعنيين في فريق البحرين، حيث قام بحضور الورشة 55 شخص من مختلف الجهات الحكومية والتي شملت: مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التنمية المستدامة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومجلس التنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى وفد من البنك الدولي.

حيث حظيت الورشة بحضور عدد من صنّاع القرار من مختلف القطاعات الاقتصادية وممثلين من فريق البحرين، كما ركزت على آخر المستجدات والفرص والتحديات في سوق العمل. حيث شملت جلسات تدريبية متنوعة وحلقات نقاشية ومحاضرات غطت مواضيع مختلفة منها صقل وبناء المهارات، وتطوير سياسات سوق العمل، والإدماج الاقتصادي للمرأة، وغيرها.

بهذه المناسبة، رحبت السيدة علياء العالي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتحليل البيانات في صندوق العمل (تمكين)، بمشاركة البنك الدولي في هذه المبادرة، منوهة بأهمية تبادل الخبرات مع مختلف الجهات المختصة الدولية لتطوير برامج وسياسات بمستوى عالمي تعود بالنفع على السوق المحلي واقتصاد مملكة البحرين. وصرحت: "سعدنا باستضافة هذه الورشة بمشاركة قيمة من فريق البحرين وممثلين عن البنك الدولي وخبراء من مختلف القطاعات في السوق المحلي. تساهم هذه المبادرات في تعزيز فهم سوق العمل ودراسة المتغيرات فيه، مما يساعد في تقديم الدعم المناسب لمتطلبات السوق، وهو ما يتماشى مع التزام تمكين المستمر بدعم سوق العمل في مملكة البحرين"

وصرحت السيدة صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قائلة: " نحن ملتزمون بدعم مملكة البحرين في مسيرتها التنموية نحو تعزيز سياسات سوق العمل من خلال التعاون المستمر و تبادل المعرفة. وقد أعطت ورشة العمل المشتركة بين مختلف الوزارات الفرصة لتبادل الرؤى حول اتجاهات سوق العمل وتحدياته والحلول الممكنة للسياسات، بالإضافة إلى انها جمعت صناع القرار من مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ القرارات اللازمة. ومع تركيزنا على أهمية التوظيف، تُعد مثل هذه المبادرات في غاية الأهمية لاسيما في الوقت الحالي."

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

نبذة حول البنك الدولي

تعمل مجموعة البنك الدولي على قضايا متعددة مثل القضاء على الفقر من خلال مزيج من التمويل والمعرفة والخبرة. وتتكون المجموعة من البنك الدولي، الذي يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والجمعية الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).

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