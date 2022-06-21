تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لدعم المؤسسات في التوسع عالمياً وتعزيز الإنتاجية

أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعمه لمصنع أمالفي فودز، وهو مصنع بحريني متخصص في الفطائر والبانكيك بهدف إنشاء خط إنتاج جديد لمضاعفة منتجات المصنع بمقدار ثلاث مرات وتوسيع صادراته على المستوي الإقليمي بالإضافة إلى مضاعفة التوظيف من 33 إلى حوالي 70 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة التعافي الاقتصادي والتوجه الإستراتيجي لتمكين في تحفيز كل القطاعات وبالأخص الواعدة وتعزيز إنتاجية القطاع الخاص وإمكانات التوسع العالمي والتصدير.

هذا الدعم سيساعد أمالفي فودز على إنشاء خط إنتاج جديد سيساهم في زيادة الإنتاج ثلاث مرات. حيث سيتم بيع هذه الفطائر في معظم الأسواق المحلية كما سيتم تصديرها الى المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت. الجدير بالذكر بأن مصنع أمالفي فودز يصدر حوالي 95% من منتجاته وسيتيح هذا الدعم الوصول إلى المزيد من الأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة نسبة التصدير لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ثم التوسع عالمياً.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" السيد حسين محمد رجب على أهمية تحفيز القطاع الصناعي والذي يشمل دعم مشاريع تصنيع الأغذية في مملكة البحرين لاسيما بأن غالبية منتجات الأغذية يتم استيرادها من الخارج. كما صرح قائلاً "سنواصل دعم جميع المؤسسات بمختلف الأحجام والقطاعات وبالخصوص القطاعات الواعدة والذي يشكل قطاع تصنيع الأغذية أحدها، لما له من دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في المملكة بما يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي. إن دعم مثل هذه المشاريع سيساعد على تعزيز مكانة البحرين كمركز لتصنيع الأغذية يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال مشاريع بحرينية مبتكرة تلتزم بأعلى مستويات الجودة وتستعرض قدرات السوق البحريني الذي بإمكانه المنافسة مع المنتجات العالمية"

وتعقيباً على هذا الدعم، قال وسيم سامي المدير العام لمصنع أمالفي فودز "نحن نقدر دعم تمكين لخططنا نحو النمو والتوسع على المستوى العالمي، مما يعكس الالتزام بتحفيز المشاريع البحرينية الواعدة خصواصاً في قطاع الصناعة، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق المحلي والطلب الإقليمي المتزايد للأغذية"

يعتبر مصنع أمالفي فودز من المؤسسات الرائدة في قطاع تصنيع المواد الغذائية في مملكة البحرين، مع إمكانات كبيرة للنمو والتوسع. حيث يتم تصنيع منتجات مبتكرة عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة في إنتاج الأغذية. تتمتع منتجات أمالفي بقدرة تنافسية عالية على المستوى الدولي كونها أحد المنتجات القليلة التي تعتمد على مكونات عالية الجودة ويتم تصنيعها بنكهات وحشوات مختلفة.

يأتي هذا الدعم ضمن خطة تمكين لتنفيذ حزمة برامج الدعم الجديدة والتي تهدف بشكل أساسي لإحداث تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني. حيث ترتكز إستراتيجية تمكين على خلق الأثر في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق من خلال دعم جميع القطاعات مع التركيز على القطاعات الواعدة. فقد تم تطوير برامج تمكين بعد سلسلة من الجلسات الاستشارية التي عقدت مع ممثلين من مختلف القطاعات للعمل على تلبية متطلبات السوق.

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