مسقط- في احتفالية حيوية نابضة بالابتكار وروح المبادرة، نظّمت عُمان شل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حفل تكريم الفائزين ببرنامج "شل إنكسبلوررز" لفئتي الشباب والمبتدئين.

جمع الحدث 31 فريقًا طلابيًّا متميزًا من فئتي الشباب والمبتدئين؛ حيث قدَّم كل فريق حلولًا مبتكرة لتحديات حقيقية في مجال الاستدامة. وقدم المشاركون مزيجًا من الحلول والمقترحات التي تواجه البشرية في مجالات مختلفة؛ من خلال تقديم مشاريعهم الابتكارية التي مثلت نِتاجًا لورشٍ تدريبية تفاعلية، وبتوجيه مباشر من المُعلمين الذين خضعوا لتدريب مباشر في إطار ورش العمل التي رافقت البرنامج؛ مما أسهم في تمكين الطلبة من اكتساب مهارات التفكير النقدي للتعامل مع تحديات الغذاء والماء والطاقة.

ومثَّل الطلاب المشاركون مدارسهم في فرق ثنائية، وشاركوا في معرض تفاعلي استعرضوا فيه أفكارهم أمام المُحكِّمين الضيوف، كثمرة لأشهر من العمل الدؤوب، مُسترشدين في توجيه مشاريعهم بمنهجية "NX" من شل، وهي منهجية فريدة تجمع بين التفكير المنهجي، والتخطيط المستقبلي، وإدارة التغيير.

واختُتم حفل البرنامج بإعلان الفرق المجيدة في تقديم حلول مبتكرة في مجالات الماء والغذاء والطاقة، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تمَّ تكريم خمسة فرق من فئة المبتدئين وعشرة فرق من فئة الشباب؛ تقديرًا لإبداعاتهم المتميزة وقدرتهم على إحداث تأثير إيجابي وملموس في مجتمعاتهم.

ومنذ انطلاقته في العام 2018م، يُعد برنامج "شل إنكسبلوررز" ثمرة شراكة إستراتيجية راسخة بين عُمان شل ووزارة التربية والتعليم، بهدف تمكين الطلبة من فهم التحديات المُعقدة المتعلقة بالغذاء والماء والطاقة، وتحفيزهم على تقديم حلول مبتكرة توظف التفكير النقدي والإبداعي في توسيع معارفهم.

وبهذه المناسبة، قال الأحنف الزبيدي مدير العلاقات المجتمعية والاستثمار الاجتماعي في عُمان شل: "نستلهم في كل عام من أبنائنا المشاركين روح الإبداع والجُرأة في مواجهة تحديات المستقبل. فبرنامج "شل إنكسبلوررز" ليس مجرد مُسابقة أو تدريبية، بل منصة انطلاق لصُنَّاع التغيير. ونحن مع وزارة التربية والتعليم نفخر بأن نرعى جيلاً لا يكتفي بتخيُّل عالم أفضل، بل يُسهم فعليًّا في بنائه".

كما أكَّد القائمون على تنفيذ البرنامج أنَّه يُمثل امتدادًا حيويًّا للتعلُّم داخل الصف؛ إذ يُجسِّد الربط بين المعرفة النظرية والتفكير الإبداعي الواقعي.

من جانبها، قالت زكية المقيمية رئيسة قسم الابتكار العلمي بوزارة التربية والتعليم: "لا يزوِّد برنامج "شل إنكسبلوررز" طلبتنا بالمعرفة العلمية فحسب، بل يمنحهم الثقة ليكونوا قادة في التغيير. ونحن فخورون بمواصلة هذه الشراكة مع "عُمان شل" في دعم برنامج ينسجم مع رؤية الوزارة لتعليم متكامل ومتقدم. ويمثل حفل هذا العام محطة جديدة في مسيرة إلهام جيلٍ عُماني ناشئ، لا يملك فقط أدوات المعرفة، وإنما يمتلك أيضًا العقلية والطريقة اللازمة لمواجهة تحديات الغد".

عن عُمان شل

ساهمت شركة شل وبشكل دائم في التنمية والتقدم في عُمان على مدى العقود العديدة الماضية. حيث قدمت الشركة ​​تقنيات وخبرات رائدة في قطاع الطاقة، وتحقيق قيمة ملموسة للمجتمع.

تعمل شل في سلطنة عمان في قطاع النفط والغاز، وتنفِّذ مشروعات مشتركة وأنشطة مستقلة بدءًا من البحث والتطوير والاستكشاف والإنتاج، ووصولًا إلى التجارة والبيع بالتجزئة والطاقة المتجددة. تنفذ شل أيضًا برنامج استثمار مجتمعي واسع النطاق يساهم في التنمية المستدامة للبلاد.

تمتلك شل حصة في شركة تنمية نفط عُمان (34٪) ، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (30٪) وشركة شل العُمانية للتسويق (49٪). تمثل هذه الشركات معًا جزءًا كبيرًا من التنمية الاقتصادية في عُمان.

في يناير 2023، بدأت عُمان شل في إنتاج الغاز من حقل مبروك الشمالي الشرقي في منطقة الامتياز 10 في سلطنة عُمان. تمتلك شل حصة تشغيلية بنسبة 53.45% في المنطقة 10، بينما تمتلك أوكيو نسبة 13.36%، وتمتلك شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال ذ.م.م (وهي مشروع مشترك بين توتال إنرجيز وأوكيو) نسبة 33.19%.

للاستفسارات الإعلامية

سليمة المسروري

مستشارة الشؤون الإعلامية للشرق الأوسط

التواصل الخارجي في عُمان شل ومستشارة الشؤون الإعلامية في الشرق الأوسط

S.Al-Masroori@shell.com

الشؤون الإعلامية للشرق الأوسط: DUB-CNF-MENA-Media-Relations@shell.com

انتهى-

#بياناتحكومية