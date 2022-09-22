سعادة سعيد عبد الغفار حسين: تتطلع الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التنمية الإدارية المستدامة وخلق بيئة من التعاون المثمر الذي يحفز على مواصلة التطور

سعادة عزة بنت سليمان: تعكس هذه الاتفاقية السعي المستمر إلى تطوير المنظومة الإدارية في القطاع الرياضي بما ينعكس إيجاباً على العمل الفني بشكل مباشر عبر الاستعانة بأحدث الوسائل والدراسات الأكاديمية العالمية

استشراف المستقبل عبر تطوير وتمكين الكوادر البشرية في القطاع الرياضي وفق أحدث المناهج العلمية

إعداد جيل من القادة الرياضيين الجدد عبر تعزيز تبادل الخبرات في مجال الرياضة وعلومها التطبيقية

تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمهنية والأكاديمية المشتركة

اعتماد الشهادات التدريبية ذات العلاقة بالبرامج التي تنفذ بصورة مشتركة

الإمارات العربية المتحدة: وقعت الهيئة العامة للرياضة اتفاقية تفاهم مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية ومركز الإمارات لعلوم الرياضة والطب الرياضي بهدف تقوية التعاون في مجال تنظيم وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الرياضي بما يتماشى مع مبادئ الخمسين الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة تبادل الخبراء والمتخصصين في مجال الرياضة وعلومها التطبيقية بما يساهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الرياضي والارتقاء بالعمل الإداري وإعداد جيل جديد متمكن وقادر على قيادة مستقبل القطاع الرياضي.

وحضر توقيع الاتفاقية كلاً من سعادة سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعادة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ووقع على الاتفاقية كلاً من عمر عبد الرحمن آل علي، مدير مركز القيادات الرياضية ممثِلاً للهيئة، ومحمد سعيد بن درويش، المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الوطنية، وعبدالله محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات لعلوم الرياضة والطب الرياضي.

وقال سعادة سعيد عبد الغفار حسين: "تتطلع الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى تطوير العمل المشترك في القطاع الرياضي ورفع وتيرة العمل الإداري عبر تعزيز القدرات المهنية لجميع الكوادر الإدارية بما يهدف إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التنمية الإدارية المستدامة وخلق بيئة من التعاون المثمر الذي يحفز على مواصلة التطور. إضافة إلى العمل بشكل مستمر على مواكبة أحدث الدراسات العالمية لتأهيل وتمكين كوادر جديدة كي تكون قادرة على أخذ دور فاعل وشغل مناصب قيادية".

ومن جانبها أشارت سعادة عزة بنت سليمان إلى أن هذه الاتفاقية تعكس السعي المستمر إلى تطوير المنظومة الإدارية في القطاع الرياضي بما ينعكس إيجاباً على العمل الفني بشكل مباشر ويساهم في زيادة تنظيم العمل وتطوير آلية اكتشاف وتنمية المواهب عبر الاستعانة بأحدث الوسائل والدراسات الأكاديمية العالمية المرتبطة تطوير العمل الإداري في المجال الرياضي.

وأكد عبدالله محيوه أهمية الاتفاقية مبيناً بأن المركز يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والأكاديمية الأولمبية الوطنية على تأهيل وصقل الكوادر الرياضية وتعزيز قدراتها، وأضاف: "نتطلع سوياً إلى تصميم الخطط والبرامج المرتبطة بالتأهيل الأكاديمي الرياضي بما يساهم في تنمية قدرات وكفاءات كوادر القطاع الرياضي ويعزز من مواكبتهم لأحدث السبل التقنية والمهنية المتطورة على المستوى العالمي".

وتعمل الاتفاقية على تعزيز تبادل المعلومات والوثائق والدراسات والمواد المنهجية المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية ورياضة المرأة والتوازن بين الجنسين والحركة الأولمبية، وتصميم وتنفيذ برامج رياضية مشتركة، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمهنية والأكاديمية المشتركة مع اعتماد الشهادات التدريبية ذات العلاقة بالبرامج التي تنفذ بصورة تشاركية.

وتجسد الاتفاقية مفهوم الشراكة بين مؤسسات القطاع الرياضي بهدف تعزيز تبادل الخبرات، بما يساهم في استشراف المستقبل من خلال تطوير العمل الإداري وتنمية القدرات المهنية والفنية وتعزيز الثقافة الإدارية المبنية على أحدث المناهج العلمية.

واعتمدت الهيئة العامة للرياضة مؤخراً إعادة إطلاق مركز الإمارات لعلوم الرياضة والطب الرياضي بحلة جديدة بهدف بناء القدرات العلمية وتأهيل وصقل الكوادر الرياضية وتعزيز قدراتها.

#بياناتحكومية

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