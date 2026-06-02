المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 6IM/10 (ISIN BH0004114342)من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل لفترة استحقاق ٦ أشهر التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة الإصدار 50 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً، تبدأ في 4 يونيو 2026 إلى 3 ديسمبر 2026. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5.37% مقارنة بسعر العائد 5.24% بتاريخ 30 أبريل 2026 ، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 162%.
