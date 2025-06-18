المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم No. 2074 (ISIN BH0002452223) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 22 يونيو 2025 وتنتهي في 21 ديسمبر 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.36% مقارنة بسعر الفائدة 5.44% للإصدار السابق بتاريخ 25 مايو 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %97.363وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %97.340علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %174.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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