المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1940 ((ISIN BH00037I4992 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 27 نوفمبر 2022 وتنتهي في 28 مايو 2023، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.84% مقارنة بسعر الفائدة 5.67% للإصدار السابق بتاريخ 6 نوفمبر 2022.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 97.133% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 97.013% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 122%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

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