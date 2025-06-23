المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2075 (ISIN BH000715T755) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 25 يونيو 2025 وتنتهي في 24 سبتمبر 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.37 مقارنة بسعر الفائدة 5.17% للإصدار السابق بتاريخ 18 يونيو 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم % 98.662 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.567 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية