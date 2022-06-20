المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1917 (ISIN BH000633IQS7) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 22 يونيو 2022 وتنتهي في 21 سبتمبر 2022 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %3.47 مقارنة بسعر الفائدة %2.96 للإصدار السابق بتاريخ 8 يونيو 2022.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %99.131وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %99.098 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %132.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

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