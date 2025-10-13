المنامة، البحرين – أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2090 (ISIN BH0002F70495) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 15 أكتوبر 2025 وتنتهي في 14 يناير 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.00 مقارنة بسعر الفائدة 5.02% للإصدار السابق بتاريخ 1 أكتوبر 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.751 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.740 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %135

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية