المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2065 (ISIN BH000V049928) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 23 أبريل 2025 وتنتهي في 23 يوليو 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.27 مقارنة بسعر الفائدة 5.35% للإصدار السابق بتاريخ 16أبريل 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.685 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.678 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %166.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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