المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1941 (ISIN BH000H466YI6) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 30 نوفمبر 2022 وتنتهي في 1 مارس 2023، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.47 مقارنة بسعر الفائدة%5.30 للإصدار السابق بتاريخ 23 نوفمبر 2022.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.635وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.505، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %123.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

#بياناتحكومية

- انتهى -