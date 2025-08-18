المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2082 (ISIN BH00084W5225) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 20 أغسطس 2025 وتنتهي في 19 نوفمبر 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.20 مقارنة بسعر الفائدة 5.39% للإصدار السابق بتاريخ 6 أغسطس 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.704 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.702 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %167

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

