المنامة، البحرين – أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2124 (ISIN BH0003J49119) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 3 يونيو 2026 وتنتهي في 2 سبتمبر 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.29مقارنة بسعر الفائدة 5.30% للإصدار السابق بتاريخ27 مايو 2026.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.682 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.680 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %173

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

