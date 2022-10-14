دبي ,الإمارات العربية المتحدة: نيابةً عن مصرف الإمارات للتنمية، يشرفني أن أشهد إطلاق مشروع "موطن ريادة الأعمال 2.0 "حيث نعمل مع وزارة الاقتصاد الإماراتية يداً بيد لجعل الإمارات الموطن العالمي الأول لريادة الأعمال من خلال إرساء بيئة داعمة لريادة الأعمال من شأنها دعم وتطوير الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تحقيق النجاح والنمو عبر الإمارات.

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، حيث توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وقد ساهمت في عام 2021 بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ونود أن نؤكد على الأهمية الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، في تعزيز القدرة التنافسية والتنوع الاقتصادي الوطني وتمكين أجندة التنمية الاقتصادية.

وباعتباره مصرفاً تنموياً وطنياً، يضطلع مصرف الإمارات للتنمية بدور مهم أيضاً في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية مخصصة ومرنة وفق شروط تمويلية مُيسَّرة. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، يوفر مصرف الإمارات للتنمية حلول التمويل المباشر، إضافةً إلى حلول التمويل غير المباشر من خلال تقديم الضمانات التمويلية من خلال شركائه من المصارف التجارية. كما يسير المصرف بخطى ثابتة نحو تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وذلك من خلال خدماته المصرفية الرقمية الفريدة والمصممة خصيصاً للشركات الناشئة، إضافةً إلى خدماته غير المالية، مثل برامج التوجيه التي تهدف إلى تعزيز الجدارة الائتمانية ورفع مستوى الوعي المالي.

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