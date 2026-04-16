دبي، الإمارات العربية المتحدة : استقبل "سوق الواجهة البحرية"، أكبر سوق للأغذية في دبي، سعادة جون إيمانشي، القنصل العام لليابان في دبي، برفقة السيد كينتا شيراكي ، القنصل في القنصلية العامة لليابان، وذلك خلال زيارة رسمية أُقيمت في 15 أبريل 2026. وكان في استقبال الوفد السيد محمد المدني، المدير المشارك ومدير المركز الأول في "سوق الواجهة البحرية"، إلى جانب فريق إدارة السوق.

وأتاحت الزيارة الاطلاع عن قرب على سير العمليات، من خلال جولة شملت أقسام المأكولات البحرية واللحوم والخضروات، حيث تم تسليط الضوء على آليات توريد المنتجات الطازجة والتعامل معها وتوزيعها على نطاق واسع. كما تناولت المناقشات ديناميكيات سلاسل الإمداد عبر الأسواق الإقليمية والدولية، مما يُعزز قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي ودعم التجارة العالمية بكفاءة عالية.

ويواصل "سوق الواجهة البحرية" لعب دور حيوي في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الأغذية، بما يدعم نمو الاقتصاد والتعاون الدولي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.waterfrontmarket.ae أو متابعة الحساب @wfm.uae على انستغرام و@wfmuae على فيسبوك.

نبذة حول "سوق الواجهة البحرية"

يُعد سوق الواجهة البحرية، الذي تديره إثراء دبي، أكبر سوق للأغذية في دبي وأبرز وجهة في المنطقة للمنتجات عالية الجودة، حيث يضم أكثر من 800 تاجراً يعرضون أكثر من 800 نوعاً من المنتجات المحلية والمستوردة.

وتشمل أقسامه الأربعة – المأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والفواكه والخضروات، والبضائع الجافة والتوابل – مما يجعله مصدراً موثوقاً للأغذية الطازجة وبأسعار مناسبة للعملاء والأعمال على حد سواء.

ولضمان التوريد الطازج طوال العام، يوفّر السوق منتجاته من أكثر من 80 مزرعة محلية وأكثر من جميع قارات العالم.

ويمتاز السوق بمفهومه الفريد "من السوق إلى المائدة"، حيث يمكن للعملاء اختيار المأكولات البحرية من قسم الأسماك والمأكولات البحرية والاستمتاع بها طازجة ومعدة في مطاعم مطلة على الواجهة البحرية.

السوق ليس مجرد مكان للتسوق، بل هو وجهة متكاملة ترحب بالسياح والمقيمين لتجارب شاملة في الطعام والثقافة والتعلم، ويضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تحتفي بالمنتجات المحلية والإطلالة الرائعة على الخور.

ويُعد سوق الواجهة البحرية مركزاً استراتيجياً لتوريد الأغذية في دبي، حيث يزود الطهاة الحاصلين على جوائز والمطاعم ومجموعات الضيافة بأفضل المكونات.

كما يدعم السوق عمليات الشراء على نطاق واسع والروابط التجارية العالمية لقطاعات الأغذية والمشروبات والتجزئة المزدهرة في دولة الإمارات، ويحظى بإهتمام عالمي متزايد.

وبفضل موقعه المميز بالقرب من مطار دبي الدولي وروابط النقل الرئيسية، يستمر السوق في أداء دور حيوي في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الأغذية.

نبذة حول "إثراء دبي":

إثراء دبي هي شركة تطوير عقاري رائدة، مملوكة بالكامل لـ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، ومكلّفة بإعادة رسم ملامح وجهات المدن في دبي وخارجها.

ومن خلال رؤيتها الطموحة الهادفة إلى إثراء المدن والارتقاء بأساليب الحياة، تقدم إثراء دبي مشاريع تطويرية عالمية الطراز متعددة الاستخدامات، تجمع بين التجارية والسكنية والضيافة والثقافية على نطاق واسع.

تقف الشركة خلف بعض من أكثر المشاريع تحولاً في دبي، بما في ذلك "وان زعبيل" و"امتداد سوق الذهب في دبي"، وهما من المعالم البارزة المصممة لإعادة تعريف معايير الهندسة المعمارية والابتكار وأنماط المعيشة المتكاملة على المستوى العالمي.

تلتزم إثراء دبي بإنشاء بيئات مستدامة تتمحور حول الإنسان، وتلهم التواصل، وتعزز النمو الاقتصادي، وتعكس طموحات المدينة في أن تكون محوراً عالمياً للتجارة والسياحة والابتكار.

وانطلاقاً من أسس التميّز والشفافية والرؤية المستقبلية، تواصل إثراء دبي تطوير وجهات استثنائية تخدم أجيال الحاضر والمستقبل.

للمزيد من المعلومات: www.ithradubai.com

#بياناتحكومية