دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بين الجانبين إلى آفاق أوسع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز التكامل المؤسسي بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسة، بما يسهم في دعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

خلال اللقاء، أشاد معالي الطاير بمتانة التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، مؤكداً التزام الهيئة بدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي عاصمة عالمية لإنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة.

وأشار معاليه إلى مشاركة الهيئة الفاعلة في قمة المعرفة، التي تُعقد سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها المؤسسة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تؤكد الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة الحوارات العالمية وبناء شراكات استراتيجية تعزز مستقبل مجتمعات المعرفة.

وشدد معاليه على أن الابتكار والعلم والمعرفة تمثل ركائز أساسية لتمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بما يلزم للمساهمة بفعالية في رسم ملامح المستقبل المستدام، مضيفاً أن "قمة المعرفة" تشكل منصة عالمية محورية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

من جهته، قال سعادة جمال بن حويرب: "نعتز بالشراكة الاستراتيجية الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي في دعم بناء اقتصاد معرفي مستدام. ونعمل في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على توسيع آفاق هذا التعاون بما يعزز إنتاج المعرفة وتوظيفها، ويدعم توجهات دولة الإمارات في ترسيخ الابتكار والاستدامة كمرتكزين رئيسيين للتنمية.

وأضاف سعادته :"نؤمن بأن تكامل الجهود مع الجهات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، يسهم في تسريع تبني التقنيات المستقبلية، وبناء قدرات بشرية مؤهلة، وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي لإنتاج المعرفة وتبادلها، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية."

يمتد التعاون المشترك بين المؤسستين ليشمل تنظيم ورش عمل متخصصة لموظفي الهيئة حول أدوات استشراف المستقبل وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن منتدى المحترفين العرب الذي أطلقته المؤسسة، بهدف تبادل الخبرات وتكوين مجتمع استشرافي قائم على العلم والمعرفة، ومواكبة ثورة الصناعة الرابعة والتقنيات المتقدمة كالروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وخلال قمة المعرفة التي انعقدت في نوفمبر 2025، استعرضت الهيئة أبرز مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى دعم الاستدامة والابتكار وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5,000 ميجاوات)، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 مليون طن سنوياً (المخطط الأصلي 6.5 مليون طن سنوياً).

وركزت الهيئة أيضاً خلال المعرض على مركز البحوث والتطوير التابع لها والذي يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات المواطنة في هذه القطاعات. ونشر المركز منذ إطلاقه أكثر من 350 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة.

-انتهى-

#بياناتحكومية