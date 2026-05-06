القاهرة، في خطوة جديدة تؤكد التزامه بدعم الفعاليات ذات الطابع التراثي والنخبوي، أعلن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH-Egypt) عن مشاركته في احتفالية "أصيل للحصان المصري" كراعي استراتيجي في الاحتفالية. و تأتي هذه الشراكة ضمن رؤية البنك لدعم المحافل التي تتوافق مع قيمه المؤسسية في الريادة والأصالة، حيث يحرص البنك على التواجد في كافة القطاعات الحيوية التي تبرز وجه مصر الحضاري.



ومن المقرر أن تقام فعاليات الاحتفالية في الفترة من 7 إلى 10 مايو بنادي الفروسية للقوات المسلحة بمدينة نصر. وتحظى الاحتفالية برعاية وتنظيم المنظمة المصرية للخيول ، وبدعم من القوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . ويمثل الحدث ملتقىً فريدًا من نوعه يجمع نخبة المجتمع من قادة الأعمال، والمستثمرين، والشخصيات العامة.

وفي هذا السياق، صرح السيد/ خالد حمزة، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: "إن تواجدنا كشريك استراتيجي في احتفالية "أصيل" يعكس رؤيتنا في البنك لتعزيز ارتباطنا بعملائنا من النخبة، من خلال التواجد في بيئة تجمع بين التميز التراثي والنجاح العملي. ويسعدنا أن نكون شركاء في هذه النسخة من الحدث، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزام بنك بيت التمويل الكويتي – مصر بدعم المبادرات النوعية والفعاليات الهادفة التي تسهم في إبراز الهوية الثقافية المصرية، إلى جانب مواصلة دورنا في تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على القرب من العملاء والمشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المجتمعية والثقافية."

يسعى البنك من خلال تواجده في الاحتفالية إلى تعزيز رؤيته المباشرة أمام شريحة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين الرئيسيين، مع التركيز على استقطاب عملاء جدد وبناء علاقات مستدامة ضمن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة. كما يسهم هذا التعاون في ترسيخ الثقة بالعلامة التجارية عبر الارتباط الوثيق بقيم التراث والأصالة ، مما يفتح آفاقاً واسعة لتقديم حلول تمويلية واستثمارية متكاملة لعملاء البنك المميزين، مدعومةً بتجارب ضيافة حصرية تضمن تواصلاً مباشراً وفعالاً مع هذه الشريحة المستهدفة.

