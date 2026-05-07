في إنجاز نوعي يعكس ريادة قطاع السيارات السعودي عالمياً، حصدت شركة شعاع الشرق للسيارات، إحدى شركات "مجموعة عبد اللطيف العيسى" والوكيل الرسمي لمركبات جاك موتورز (JAC) الصينية في المملكة، جائزة "Fleet Business Excellence Award" (التميز في مبيعات الأساطيل) للعام 2025.

جاء هذا التكريم خلال مؤتمر الشركاء العالميين لشركة جاك موتورز 2026، الذي عُقد في مدينة هيفي بالصين، تزامناً مع فعاليات معرض بكين للسيارات 2026، والذي ركز هذا العام على مستقبل السيارات الكهربائية والأنظمة الذكية.

شهدت مراسم التكريم حضوراً لافتاً من قيادات شركة جاك موتورز العالمية، يتقدمهم الرئيس التنفيذي السيد لي مينق، ونائبه السيد زانق بينق، والمدير العام للأسواق العالمية السيد يو يانق، إلى جانب حشد من وكلاء الشركة من مختلف دول العالم. ومثّل مجموعة العيسى في هذا المحفل كل من الرئيس التنفيذي للشركة العمومية للسيارات المهندس خالد عيسى، ومدير عام شركة شعاع الشرق للسيارات السيد فيصل العسيري.

وخلال أعمال المؤتمر، قدم المهندس خالد عيسى عرضاً توضيحياً استعرض فيه الخطط التشغيلية والاستراتيجيات الطموحة التي انتهجتها شركة شعاع الشرق، والتي ساهمت في تعزيز حصتها السوقية وتحقيق أداء استثنائي في قطاع مبيعات الشركات والأساطيل بالمملكة خلال عام 2025.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب المهندس عيسى عن اعتزازه بهذا التفوق، قائلاً: "إن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الدؤوب والشراكة الاستراتيجية المتينة مع جاك موتورز. نثمن عالياً الدعم المستمر الذي تقدمه الشركة الأم، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكيننا من تقديم حلول متكاملة ومبتكرة لعملائنا في قطاع الأعمال بالمملكة".

تأتي هذه الجائزة لتؤكد مكانة شركة شعاع الشرق كأحد أبرز وكلاء "جاك موتورز" في المنطقة، وهي الشركة الرائدة في تصنيع طيف واسع من المركبات، تشمل الشاحنات، المركبات التجارية، والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 في دعم النقل المستدام.

