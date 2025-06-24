التوطين: شراكة لتوطين أجهزة الموجات فوق الصوتية المبتكرة في مصر لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية عالية الجودة

مواءمة رؤية 2030: المبادرة تدعم أهداف مصر في التنويع الاقتصادي وتنمية القوى العاملة ومرونة الرعاية الصحية، مع تعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية

القاهرة، مصر: أعلنت شركة "جي إي هيلث كير" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز GEHC)، الشركة الرائدة عالمياً في ابتكار التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، عن تعاونها مع وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتوطين أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر.

يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بجودة الرعاية التشخيصية ودعم رؤية مصر 2030. سيقوم المصنع الجديد بتوطين أنظمة الموجات فوق الصوتية محلياً، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاعي الرعاية الصحية العام والخاص في مصر. وبتوطين الإنتاج، تدعم هذه المبادرة أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية. كما سيتيح المصنع التصدير إلى الأسواق الأفريقية، بما يجعل مصر مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا الطبية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قائلاً: "تمثل هذه الشراكة مع ’جي إي هيلث كير‘ نقلة نوعية نحو تحسين الخدمات التشخيصية في مصر. نحن نسعى من خلال توطين أنظمة الموجات فوق الصوتية محلياً، إلى تعزيز بنيتنا التحتية للرعاية الصحية، بما يضمن المرونة على المدى الطويل، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030. ستوفر هذه المبادرة إجراء تشخيصات دقيقة وفي الوقت المناسب لمواطنينا، وستُتيح فرصاً جديدة لكوادرنا العاملة".

بدوره، قال الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية: "يُمثل هذا التعاون مع ’جي إي هيلث كير‘ محطة مهمة في تعزيز قدرات مصر في مجال التكنولوجيا الطبية. من خلال دعم الإنتاج المحلي وتصدير أجهزة الموجات فوق الصوتية، نلبي احتياجات الرعاية الصحية المحلية، ونرسّخ مكانة مصر كدولة رائدة إقليمياً في مجال الابتكار الطبي. يتماشى هذا المشروع مع رؤية 2030 من خلال توفير فرص العمل، وتنمية المهارات، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".

من جانبها، قال محمد هارون مدير شركة "جي إي هيلث كير" في أفريقيا: "بصفتنا شريكاً موثوقاً به لوزارة الصحة المصرية، يسرنا أن نساهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر. سيقوم هذا المصنع بتزويد مقدمي الرعاية الصحية بأحدث تقنيات الموجات فوق الصوتية، بما يساعد على التشخيص المبكر وتحسين نتائج المرضى. ومن خلال تبادل المعرفة والتدريب، فإننا نساهم أيضاً في تمكين الكوادر العاملة المصرية، بما يعزز التزامنا برؤية 2030 والابتكار المستدام في مجال الرعاية الصحية".

وتدعم هذه المبادرة رسالة الهيئة المصرية للشراء الموحد في استقطاب الشركات متعددة الجنسيات وتقليل الاعتماد على استيراد الأجهزة الطبية، بما يسهم في التخفيف من الضغوط على النقد الأجنبي. وستسهل الهيئة إنشاء المصنع، وستدعم جهود "جي إي هيلث كير" في التصدير عبر القنوات الرسمية والمعارض الإقليمية. وسيسهم الإنتاج المحلي لأنظمة الموجات فوق الصوتية في تعزيز القدرات التشخيصية في مرافق الرعاية الصحية في مصر، وتلبية الاحتياجات المُلحّة في الأسواق الأفريقية المجاورة، مما يُدر عائدات من النقد الأجنبي، ويُعزز الاقتصاد المحلي.

نبذة عن "جي إي هيلث كير":

تعد "جي إي هيلث كير" شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية المبتكر، حيث تكرّس الشركة جهودها لتوفير الحلول والخدمات التشخيصية الرائدة إلى جانب تحليل البيانات المتكاملة ضماناً للارتقاء بكفاءة المستشفيات وتسهيل عمل مزودي خدمات الرعاية الصحية وتعزيز دقة العلاجات وصحة المرضى. وطوال ما يزيد على 125 عام من العمل في قطاع الرعاية الصحية، تحرص "جي إي هيلث كير" على تطوير منهجية رعاية شخصية أكثر اتصالاً وتعاطفاً، مع تبسيط رحلة المريض العلاجية عبر مسار الرعاية المقدمة. وسوية، ستسهم تقنيات التصوير والموجات فوق الصوتية وحلول رعاية المرضى ومنهجيات التشخيص الصيدلانية في تحسين رعاية المرضى عبر رحلتهم العلاجية بدءاً من التشخيص وصولاً إلى العلاج وعملية المراقبة. هذا وتعد "جي اي هيلث كير" شركة ضخمة بقيمة تبلغ 19.7 مليار دولار وتضم فريق عمل مؤلفاً من 53000 موظف حريص على توفير منظومة رعاية صحية قادرة على تحقيق المستحيل.

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