شارك الجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز فى المائدة المستديرة والتي أقامتها الغرفة التجارية السويسرية بمصر تحت عنوان " التعاون الإستراتيجي من أجل دعم الابتكار والنمو الاقتصادي بمصر " .. وتعزيز دورها في ذلك، وشارك فى ذلك عدد من خبراء القطاعات المعنية وممثلون عن كبرى الشركات في مجالات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والطاقة والصناعات الزراعية والإعلام والترفيه .. وشركة انفلوانس للشئون العامة بصفتها الشريك الاستراتيجي للغرفة ومنسق أعمال المائدة .

وصرح الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية بأن هذا التعاون جاء في ظل التطور السريع الذي تشهده منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر والذي جاء إثر صدور القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. مما يعد تحولا نوعيا نحو بناء إطار مؤسسي وتشريعي متكامل لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين.

وأشار الدكتور هشام إلى أن الجهاز يرحب بالتعاون مع كافة القطاعات العامة والخاصة لرفع وتعزيز ونشر الوعي الثقافي لدى جميع المعنيين بضرورة حماية حقوق الابتكار على أوسع نطاق مؤكدا على حرص الجهاز أن تكون مصر في الصدارة مقارنة بأكبر الدول المتقدمة في الملكية الفكرية بالعالم .

وأكدت سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية في مصر، أن: "هذه المائدة المستديرة تمثل امتدادا لجهود الغرفة في بناء شراكات فاعلة المؤسسات الحكومية، وأن الحوار البنّاء هو المدخل الحقيقي لمعالجة التحديات وتعظيم الفوائد الاقتصادية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية."

ومن جانبه، أوضح وليد رمضان، المدير العام لشركة إنفلوانس للشئون العامة، أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحويل الإطار التشريعي المتطور إلى نتائج ملموسة تدعم مناخ الابتكار والاستثمار. وأضاف: "لقد شكّل القانون رقم 82 لسنة 2002 خطوة محورية في توحيد الإطار القانوني للملكية الفكرية، واستُكملت هذه المسيرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022، ثم تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2023، واليوم نحتاج إلى ربط السياسات بالتطبيقات العملية في السوق."

وجاءت فى نهاية المائدة جلسة نقاش مفتوحة قدّم خلالها ممثلو القطاع الخاص مجموعة من المقترحات العملية، حيث ركز ممثلو قطاع الصناعات الدوائية على ضرورة تعزيز إجراءات تسجيل براءات الاختراع، وتفعيل قنوات الاتصال مع الجهاز وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان حماية فعالة وردع للمخالفين.

وفي الختام أعدت الغرفة التجارية السويسرية بالتعاون مع شركة إنفلوانس ورقة سياسات شاملة تتضمن جميع التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال المائدة، تمهيدا لتقديمها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الإصلاح المؤسسي وتعزيز بيئة الابتكار في مصر.

انتهى-

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