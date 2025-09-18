باب تقديم الطلبات مفتوح أمام الشركات الواعدة للمشاركة في المبادرة الجديدة

البرنامج يستهدف الشركات الناشئة والكبرى في القطاعات الاستراتيجية للعمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي عن تعاونهما مع شركة بلاج آند بلاي العالمية الرائدة في مجال الابتكار، لإطلاق أحد برامج المسرعات الرائدة لتمكين الشركات الناشئة من النمو. وقد بدأ هذا البرنامج الذي يمتد على مدار ثلاثة أشهر في استقبال طلبات الشركات الناشئة الطموحة التي أصبحت تحقق إيرادات وتسعى إلى التوسع، حيث تتيح هذه المبادرة النوعية لهذه الفئة من الشركات إمكانية الانضمام إلى منظومة الابتكار لدبي، لتوفر لها منصة فريدة للتواصل مع أبرز المؤسسات العالمية وتحقيق النمو في المنطقة.

وتركز الدفعة الأولى من البرنامج على الشركات العاملة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاتصالات والحلول الرقمية، والتكنولوجيا المالية، باعتبارها قطاعات محورية ضمن مسيرة دبي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي، وهو ما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033.

وسوف تستقطب المبادرة مجموعة من الشركات الناشئة الواعدة وكذلك المؤسسات الكبرى، مثل دي إتش إل، ودو، وفيزا، لتسهم في تمكين الشراكات الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز الابتكار والنجاح التجاري. وسيحظى رواد الأعمال المشاركون بفرصٍ للتواصل المباشر مع كبرى الشركات، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج الإرشاد والتدريب المتخصصة، إلى جانب فرص دخول الأسواق والتعرّف إلى المستثمرين. كما ستتلقى الشركات الناشئة المختارة دعماً يضمن لها الاستفادة من منظومة الابتكار في دبي والتوسع فيها، أما المؤسسات الكبرى فسيكون أمامها فرصة الوصول المبكر إلى أحدث التقنيات الناشئة، إلى جانب الاستفادة من فرص التعاون مع شركات واعدة لأداءٍ دورٍ فاعل في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للقطاعات المستقبلية.

وبالاعتماد على المنهجية المبتكرة التي تدعمها شركة بلاج آند بلاي، يقدم المسرّع مجموعة من المزايا الرئيسية التي تشمل:

التواصل المباشر مع رواد الابتكار العالميين لدى دي إتش إل، ودو، وفيزا، بما يفتح آفاقاً لعقد الشراكات الاستراتيجية، وتجربة الحلول، وبحث فرص التوسع.

تقديم نصائح وإرشادات مهمة من مجموعة من المتخصصين المحليين والدوليين في مجالات تطوير المنتجات والتسويق والتمويل والمبيعات.

الوصول إلى شبكات المستثمرين، والبرامج التثقيفية، والاستشارات والاستفادة من الدعم المباشر لزيارة رأس المال والحصول على التمويل المطلوب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "إطلاق المسرّع الجديد بالتعاون مع بلاج آند بلاي يعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، ويمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة الابتكار في دبي. إننا ومن خلال هذه المبادرة ندعو مؤسسي الشركات الطموحين والمبدعين إلى التقديم والمشاركة في هذا البرنامج، الذي يوفر منظومة متكاملة تجمع رواد الأعمال بالشركات الكبرى، والخبراء، والمستثمرين، كما أنه يقدم فرصة استثنائية للابتكار والنمو والازدهار في دبي".

وأوضح أنه ومن خلال التزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، نسعى إلى إرساء أسس النمو المستدام والقائم على الابتكار، فضلاً عن تمكين الشركات الناشئة من تحويل أفكارها الطموحة إلى قصص نجاح عالمية.

ومن جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "تجسّد هذه المبادرة التزام دبي بريادة الموجة المقبلة من التحوّل الاقتصادي عبر ربط روّاد الأعمال المبتكرين بفرص تجارية واعدة، وتهدف إلى تمكين الشركات الناشئة الطموحة من إحداث تأثير طويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية الداعمة لنمو الإمارة المستقبلي. ومن خلال وصل المواهب العالمية بالمؤسسات الرائدة، يعزّز البرنامج دور دبي كجسر يربط بين الأفكار والأسواق، ويكرّس مكانتها كوجهة أولى للاستثمار في الاقتصاد الرقمي".

وبدوره، قال سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاج آند بلاي: "يُسعدنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لربط المؤسسات الرائدة بالتقنيات المبتكرة. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تطوير برنامج رائد عالمي المستوى يوفر لرواد الأعمال فرصاً تجارية حقيقية، إلى جانب الإرشاد والدعم الاستثماري اللازم للتوسع، فيما تستفيد الشركات الكبرى من وصول مباشر إلى شركات ناشئة تقدّم حلولاً مبتكرة تتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية. ويسهم هذا التوجّه المزدوج في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي يلتقي فيه روّاد الأعمال والمؤسسات لابتكار مستقبل مشترك".

وتعتمد شركة بلاج آند بلاي منهجية متميزة تقوم على الإرشاد العملي، وإجراء التجارب السريعة، والتحقق من واقع السوق، مما يجعلها شريكاً مثالياً لتعزيز تنافسية المشاركين وقدرتهم على تطوير الحلول والتوسع في أسواق جديدة.

ويلعب المسرّع الجديد دوراً أساسياً في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يسعى إلى دعم إنشاء 30 شركة مليارية "يونيكورن"، وتمكين 400 شركة صغيرة ومتوسطة من التوسع عالمياً بحلول عام 2033، بما يعزز مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار والمواهب.

يُشار إلى أن باب التقديم مفتوح الآن أمام الشركات الناشئة الطموحة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم للانضمام إلى البرنامج والمساهمة في دعم منظومة الابتكار الرائدة في دبي.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

لمحة حول غرفة دبي للاقتصاد الرقمي

تأسست غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتهدف الغرفة إلى تعزيز مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وإرساء بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية.

لمحة حول بلاج آند بلاي

تُعدّ بلاج آند بلاي منصة رائدة في مجال الابتكار، فهي تربط بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى وشركات رأس المال الاستثماري والجامعات والجهات الحكومية. يقع مقرّها الرئيسي في وادي السيليكون، وهي متواجدة في أكثر من 60 موقعاً عبر خمس قارات. تقدّم المنصة برامج ابتكار للشركات وتساعد شركاءها من المؤسسات في كل مراحل رحلة الابتكار، من التعليم إلى التنفيذ. كما تنظّم برامج تسريع للشركات الناشئة، وقد أنشأت صندوق رأس مال استثماري داخلي لدفع الابتكار في صناعات متعددة، حيث استثمرت في مئات الشركات الناجحة مثل دروب بوكس، غاردانت هيلث، هَني، ليندينغ كلَب، إن26، باي بال، ورابي.

