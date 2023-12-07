يهدف التعاون لإشراك الشباب في الممارسات المستدامة وتشجيع طرح حلول مناخية مبتكرة

أعلنت شركة بيبسيكو عن تعاونها مع معهد "بوستيرتي" لتحسين قدرة البرامج التعليمية على تحسين الثقافة المناخية، حيث سيتم إطلاق برنامج باسم "العادات المستدامة: برنامج لجيل المستقبل"، وهو مبادرة لتمكين الجيل المقبل وتنشئة الشباب والصغار على اتباع الممارسات المستدامة في حياتهم اليومية، إلى جانب مشاركة المعارف والمعلومات حول أهمية الممارسات المستدامة. ولن يقتصر دور البرنامج على الجانب التعليمي، بل سيركز على إلهام الشباب ليكونوا صناع التغيير وتشجيع العمل الإيجابي في مجال الاستدامة على المستوى المجتمعي.

وبموجب هذا التعاون، سيتم تقديم أدوات وبرامج تعليمية مبتكرة لطلاب المدارس، من المرحلة التأسيسية وحتى المرحة الثانوية. وستتوفر هذه الموارد عبر منصة مفتوحة المصدر باللغتين العربية والإنكليزية، لتمكين الطلاب من بناء عادات أكثر استدامة وتقليل بصمتهم البيئية، لاسيما في المجالات ذات الأهمية الحيوية مثل المياه والطاقة والتنوع الحيوي والغذاء، فضلًا عن إعدادهم بالمهارات اللازمة للتصدي لتغير المناخ.

وقال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط: "نؤمن بأن الجيل المقبل يمتلك قدرات عالية وفريدة، وسيكون سفير التغيير نحو تطوير مفاهيم أكثر وعيًا، من خلال التطرق للمسائل الملحة وإيجاد حلول لها، إنهم يتحلون بالانضباط والقدرة على تحدي المفاهيم السائدة. ونحن في بيبسيكو حريصون على العمل مع المؤسسات التعليمية في شتى أرجاء المنطقة من أجل تشجيع السلوكيات المستدامة على المستوى المجتمعي، بما يشمل تطبيق ممارسات عملية مثل تطوير البنية التحتية لإعادة التدوير، وتسهيل الوصول إلى الحلول المستدامة والمبتكرة، وغرس ثقافة اعتماد التقنيات الصديقة للبيئة في سن مبكرة. ونعتقد بأن هذا التعاون خطوة مهمة في إطار جهودنا الراميةإلى توظيف طاقة الشباب من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للكوكب".

وقال الدكتور يسار جرار، المدير العام لمعهد "بوستيرتي": "يسعدنا أن نعمل على هذا البرنامج الطموح والمميز، والذي يتبع أسلوبًا مختلفًا في مجال التعليم المتعلق بالاستدامة، من خلال الاستثمار في تشكيل عادات الأطفال عوضًا عن الاكتفاء بمشاركة المعرفة فقط، وذلك عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لتأسيس أسلوب حياة أكثر استدامة. والحقيقة أننا نستمد أفكارنا من مؤلفات مثل ’العادات الذرية - Atomic Habits‘ و’قوة العادات - The Power of Habit‘ و’Hooked‘ لتقديم أسلوب يعتمد على الأنشطة يلائم أبناء هذا الجيل وأجيل المستقبل ويشجعهم على اعتماد الاستدامة كأحد الجوانب الطبيعية في حياتهم".

تدعم شركة بيبسيكو جهود الاستدامة من خلال التعاون مع قادة القطاع ومع القطاع العام. وفي الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأطراف "كوب 28"،، أطلقت شركة بيبسيكو هاكاثون الشباب العربي، وهو برنامج إقليمي ريادي يهدف لتوفير بيئة ملائمة لدعم وتسريع قدرة الشباب على العمل الجماعي والابتكار. وتعمل الشركة أيضًا بشكل وثيق مع المؤسسات التعليمية ودعاة حماية البيئة، لإطلاق مبادرات توعوية للمستهلكين، ودمج الاستدامة في المناهج الجامعية، وتحسين البنية التحتية للتجميع وإعادة التدوير لتقليل توليد النفايات في الحرم الجامعي، وتوسيع نطاق الابتكارات مثل محطة مياه أكوافينا لتشجيع ثقافة إعادة استخدام وإعادة تعبئة منتجات المياه في المؤسسات التعليمية.

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نبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وبلغ صافي إيرادات الشركة 86 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+ للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. المزيد من المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com.